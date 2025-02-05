Курс валют на 5 лютого: гривня зміцнилась на 4 копійки

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,7558 грн/дол., що зміцнило гривню на 4 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,75 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,11 грн/євро. Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:15 ранку:

Долар можна купити за 42,10 грн, а продати за 41,50 грн у банках.

Євро можна купити за 43,50 грн, а продати за 42,80 грн у банках.

В обмінниках долар торгується за курсом 41,78−41,80 грн, а євро — за 43,35 − 43,55 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 41,68 - 41,71 грн/дол. для долара та 43,18−43,20 грн/євро для євро.

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