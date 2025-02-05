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Біткоїн втрачає позиції: ціна знизилася до $97,6 тисяч на тлі геополітичної напруженості

Київ • УНН

 • 27838 перегляди

Біткоїн знизився до $97,6 тисяч через загострення торгової напруженості між США та Китаєм. SEC скорочує підрозділ з регулювання криптовалют на тлі політики адміністрації Трампа.

Біткоїн продовжив знижуватись в середу, не зумівши втриматися вище ключового рівня $100 тисяч, оскільки загострення торгової напруженості між США та Китаєм зберігає обережність серед інвесторів.

Пише УНН з посиланням на Investing.

Станом на 1:45 за східноєвропейським часом (06:55 за Гринвічем) біткоїн впав на 1,8%, досягнувши $97 601,8. За останні два дні криптовалюта короткочасно перевищувала позначку $100 000, однак не змогла закріпитися на цьому рівні через посилення торговельного протистояння між Вашингтоном і Пекіном.

Останні загострення розпочалися після того, як США запровадили 10-відсоткові мита на китайський імпорт, мотивуючи це міркуваннями національної безпеки. У відповідь Китай ввів зустрічні тарифи на американські товари, зокрема скраплений газ, вугілля, нафту та сільськогосподарську техніку.

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 Загострення ситуації змусило інвесторів діяти обережніше, підвищивши волатильність на ринках. Наприклад, ціни на золото досягли рекордних рівнів, оскільки трейдери шукали безпечні активи в умовах невизначеності. Невдача біткоїна закріпитися вище $100 000 відображає ширшу тенденцію уникнення ризикованих активів.

Водночас Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) скорочує свій підрозділ з регулювання криптовалют, перепризначаючи юристів до інших відомств у межах політики адміністрації Трампа, спрямованої на зменшення контролю за криптовалютним ринком.

Можливе пом’якшення регуляторного контролю з боку SEC могло б стати позитивним фактором для біткоїна. Проте загальні макроекономічні виклики, зокрема загострення торгової суперечки між найбільшими економіками світу, затьмарили цей потенційний імпульс.

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Вплив скорочення підрозділу SEC, що займається криптовалютним регулюванням, на поточні заходи правозастосування залишається невизначеним, зазначається у звіті.

Більшість альткоїнів демонстрували стриману динаміку, торгуючись у вузьких діапазонах, що свідчить про обережність інвесторів щодо спекулятивних активів.

Друга за капіталізацією криптовалюта Ether зросла на 0,5% до $2 741,53, тоді як XRP, що займає третє місце, знизився на 1,1% до $2,4957. Solana втратила 0,7%, Polygon залишався майже без змін, а Cardano знизився на 0,3%. Серед мем-токенів Dogecoin зберігав стабільність.

Нагадаємо 

Вчора, біткоїн та інші основні криптовалюти зросли на тлі позитивної реакції ринку на рішення президента США Дональда Трампа відкласти запровадження нових мит на Канаду та Мексику.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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