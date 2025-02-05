Ціна на золото знову оновила історичний максимум

Ціна золота зросла до історичного максимуму, перевищивши 2 870 доларів за унцію, що стало наслідком активних закупівель центральними банками, побоювань щодо інфляції та геополітичних ризиків, передає УНН з посиланням на Euro News.

За даними ЗМІ, додатковий імпульс зростанню цін на золото надали торговельні мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа, що сприяло посиленню попиту на активи-притулки.

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Золото демонструє стрімке зростання, перевищивши на 10% показники початку року – такі темпи не спостерігалися з 1980 року. Це викликає дискусії серед інвесторів щодо можливого початку нової "золотої ери". Центральні банки нарощують резерви, а загострення геополітичної ситуації лише підсилює інтерес до дорогоцінного металу.

У середу вранці на європейських торгах ціна на золото продовжила зростання, перевищивши 2 870 доларів (2 780 євро) за унцію. Інвестори, зокрема центральні банки, активно скуповують зливки на тлі економічної невизначеності. Цього разу зростання ціни на золото обумовлене не лише традиційними факторами, такими як ослаблення долара США чи зниження прибутковості облігацій, а й більш фундаментальними структурними змінами.

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Макростратег Crescat Capital Отавіо Коста зазначає, що світ у реальному часі спостерігає історичний урок про роль золота. За його словами, нинішнє зростання ціни пояснюється комплексом макроекономічних чинників, що нагадують економічні кризи минулого. Зокрема, рекордний рівень державного боргу повторює ситуацію 1940-х років, тоді як інфляційний тиск нагадує виклики 1970-х. Паралельно екстремальні оцінки активів на фондових ринках викликають асоціації з фінансовими бульбашками 1920-х і 1990-х років.

З огляду на збільшення бюджетного дефіциту США, пожвавлення виробництва та процеси деглобалізації в країнах G7, золото дедалі частіше розглядається як інструмент захисту від фінансової нестабільності. Ключовим драйвером нинішнього ралі є безпрецедентний рівень купівлі золота центральними банками. За даними Всесвітньої ради по золоту, у 2024 році вони придбали понад 1 000 тонн дорогоцінного металу – третій рік поспіль. При цьому в четвертому кварталі темпи закупівель зросли до 333 тонн.

Глобальні золоті резерви подвоїлися за останнє десятиліття, і ця тенденція, ймовірно, збережеться через занепокоєння щодо фіскальної стійкості та геополітичних ризиків США. Каллум Томас, керівник відділу досліджень Topdown Charts, підкреслює, що центральні банки переорієнтовують свої резерви на золото на тлі зростаючих фінансових загроз.

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Goldman Sachs прогнозує подальше зростання попиту на золото, зокрема через рішення про замороження активів центрального банку росії у 2022 році. Це спричинило п’ятикратне збільшення попиту на облігації світових центральних банків на лондонському позабіржовому ринку, що свідчить про зростання побоювань щодо потенційних фінансових обмежень.

Goldman Sachs зберігає оптимістичний прогноз щодо золота, називаючи довгі позиції в цьому активі "торгівлею з найвищим рівнем довіри" серед сировинних товарів.

Аналітик банку Саманта Дарт вважає, що золото залишатиметься ефективним інструментом хеджування від ризиків, зокрема ескалації торговельних війн, перебоїв у постачанні нафти та боргових криз.

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Торговельна політика також сприяє зростанню попиту на золото. Адміністрація Трампа запровадила 10% мито на імпорт товарів із Китаю, яке набуло чинності 4 лютого. У відповідь Китай ввів контрзаходи, включаючи мита на американські товари, обмеження на експорт стратегічних мінералів та антимонопольні розслідування. Економіст Goldman Sachs Ян Гатціус прогнозує подальшу ескалацію торговельної напруги, зокрема підвищення тарифів на китайський імпорт ще на 20% і запровадження нових мит на європейські автомобілі.

Нагадаємо

Минулого тижня ціни на золото зросли на тлі занепокоєння інвесторів щодо можливого запровадження імпортних тарифів президентом США Дональдом Трампом.