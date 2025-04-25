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рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
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Враг оккупировал Калиновое в Донецкой области - DeepState

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Российские войска оккупировали село Калиновое в Краматорском районе Донецкой области, а также продвинулись возле Березовки и Тарасовки на Покровском направлении.

Враг оккупировал Калиновое в Донецкой области - DeepState

россияне оккупировали село Калиново в Краматорском районе Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует УНН.

Детали

По их данным, враг также имел определенные успехи в районе населенных пунктов Березовка и Тарасовка.

Враг оккупировал Калиново, а также продвинулся возле Березовки и Тарасовки

- говорится в сообщении.

Стоит добавить, что Березовка и Тарасовка расположены на Покровском направлении. Именно этот участок в последнее время остается самым горячим на фронте.

Напомним

В течение четверга россияне осуществили почти 150 атак против украинских позиций и более 4500 обстрелов, в том числе из тяжелого вооружения. Об этом после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте за сутки 24 апреля заявил Президент Владимир Зеленский. По его словам, фактически россияне пытались "под прикрытием их массированного удара развивать штурмовые действия".

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