Враг оккупировал Калиновое в Донецкой области - DeepState
Киев • УНН
Российские войска оккупировали село Калиновое в Краматорском районе Донецкой области, а также продвинулись возле Березовки и Тарасовки на Покровском направлении.
россияне оккупировали село Калиново в Краматорском районе Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует УНН.
Детали
По их данным, враг также имел определенные успехи в районе населенных пунктов Березовка и Тарасовка.
Враг оккупировал Калиново, а также продвинулся возле Березовки и Тарасовки
Стоит добавить, что Березовка и Тарасовка расположены на Покровском направлении. Именно этот участок в последнее время остается самым горячим на фронте.
Напомним
В течение четверга россияне осуществили почти 150 атак против украинских позиций и более 4500 обстрелов, в том числе из тяжелого вооружения. Об этом после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте за сутки 24 апреля заявил Президент Владимир Зеленский. По его словам, фактически россияне пытались "под прикрытием их массированного удара развивать штурмовые действия".
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