Ворог окупував Калинове на Донеччині - DeepState

росіяни окупували село Калинове у Краматорському районі Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState, інформує УНН.

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За їхніми даними, ворог також мав певні успіхи в районі населених пунктів Березівка та Тарасівка.

Ворог окупував Калинове, а також просунувся біля Березівки та Тарасівки - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що Березівка та Тарасівка розташовані на Покровському напрямку. Саме цей відтинок останнім часом залишається найгарячішим на фронті.

Нагадаємо

Протягом четверга росіяни здійснили майже 150 атак проти українських позицій і більш ніж 4500 обстрілів, зокрема з важкого озброєння. Про це після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті за добу 24 квітня заявив Президент Володимир Зеленський. За його словами, фактично росіяни намагалися "під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії".

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