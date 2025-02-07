Биткоин падает вторую неделю подряд на фоне глобальной нестабильности

В пятницу биткоин продолжил падение, демонстрируя второй подряд недельный спад на фоне снижения глобального аппетита к риску.

Это стало следствием заявления президента США Дональда Трампа о новых тарифах, что усилило опасения относительно мировой торговой напряженности.

Пишет УНН со ссылкой на Inveting.

По состоянию на 01:21 по восточному времени (06:21 по Гринвичу) биткоин снизился на 1,6% и торговался на уровне $96 723,5, что почти на 3% меньше, чем неделей ранее. На прошлой неделе его цена упала на 4%.

Торговая активность оставалась низкой, а колебания курса были незначительными, что свидетельствует об осторожности инвесторов на фоне неопределенной макроэкономической ситуации.

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После заявления Трампа 1 февраля настроения на рынке резко ухудшились. Акции начали снижаться, а инвесторы отдали предпочтение безопасным активам, что также повлияло на крипторынок.

Биткоин, который часто рассматривается как высокорисковый актив, отразил общее ослабление настроений. К тому же отсутствие новых позитивных факторов не способствовало росту цен в криптосекторе.

На рынке также ощущается неопределенность относительно политики Федеральной резервной системы США и перспектив глобальной экономики, что сдерживает активность трейдеров.

В то же время, несмотря на недавнее снижение, биткоин продолжает демонстрировать значительный рост в годовом измерении, благодаря увеличению интереса к криптовалютам и ожиданиям более мягкого регулирования при администрации Трампа.

Однако аналитики предупреждают, что в ближайшее время цена может оставаться волатильной, поскольку инвесторы оценивают экономическую политику и глобальные финансовые тенденции.

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Ожидается, что отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США за январь, который вскоре опубликуют, поможет спрогнозировать дальнейшие шаги ФРС по процентной ставке.

Тем временем институциональный интерес к криптовалютам растет. Инвестиционная компания Franklin Templeton подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на запуск нового ETF для биткойна и эфира, а в будущем рассматривает возможность добавления других криптовалют.

Это решение является частью общей тенденции к росту спроса на цифровые активы со стороны традиционных финансовых компаний, особенно после одобрения SEC биржевых фондов для биткоина и эфира. Дальнейшее решение регулятора определит запуск нового фонда и его влияние на крипторынок.

Альткоины понесли значительные потери, превысившие падение биткоина.

Эфир (ETH) упал на 5,4% до $2 677, а общее снижение за неделю составило 14%.

XRP потерял 7,1%, опустившись до $2,2903, и может закончить неделю с 20% падением.

Solana снизилась на 6%, Polygon - на 7,9%, Cardano - на 6,2%.

Среди мем-коинов Dogecoin подешевел на 5,8%.

Напомним

Вчера биткоин оставался в основном стабильным, поскольку аппетит к риску оставался подавленным на фоне эскалации торговой напряженности между США и Китаем, в то время как MicroStrategy, крупнейший корпоративный держатель биткоина, зафиксировал четвертый подряд квартальный убыток.