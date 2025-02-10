Ціни на газ у Європі досягли 2-річного максимуму на тлі погоди і виснаження запасів - WSJ

Ціни на природний газ у Європі підскочила на початку торгів, сягнувши дворічного максимуму, на тлі збільшення попиту на паливо через погодні умови з низькими температурами, що загрожує виснаженням і без того низьких запасів. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, базовий контракт на газ на нідерландському хабі TTF зріс у понеділок на 4,5% до 58,25 євро (60,17 дол. США) за мегават-годину, що є найвищим показником із лютого 2023 року.

"Очікується, що найближчими днями температура різко впаде, особливо у Великій Британії, Німеччині та Франції, - заявили аналітики ANZ Research. - Це, ймовірно, призведе до прискорення вилучення запасів, які вже перебувають на найнижчому рівні для цієї пори року з моменту енергетичної кризи 2022 року".

За даними галузевої групи Gas Infrastructure Europe, станом на суботу газові сховища в Європейському Союзі були заповнені на 49%, що значно нижче показника в 67% за аналогічний період минулого року. При цьому особливо високий щоденний чистий відбір газу спостерігався в Німеччині через низьке вироблення вітрової енергії.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Європейська комісія прагне обовʼязкового заповнення сховища природного газу в Європі на 90% до початку наступної зими. Зокрема, це хочуть зробити, аби уникнути повторення ситуації 2021 року, коли російський "Газпром" залишив європейські сховища майже порожніми перед повномасштабним вторгненням рф в Україну.