Єврокомісія хоче продовжити обов’язкове заповнення газових сховищ на 90%

Європейська комісія хоче, щоб сховища природного газу в Європі були заповнені на 90 відсотків до початку наступної зими. За даними країн з найбільшими запасами газу, обов'язкове заповнення резервуарів для зберігання стимулює спекуляції і підвищує його вартість у літній сезон. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, правила Європейського союзу, що вимагають заповнення сховищ природного газу на 90 відсотків до 1 листопада, закінчуються наприкінці цього року. Європейська комісія ясно дала зрозуміти, що вона хотіла б продовжити обов'язкове заповнення резервуарів для зберігання.

Зокрема, таким чином хочуть уникнути повторення ситуації 2021 року, коли російський "Газпром" залишив європейські сховища майже порожніми перед повномасштабним вторгненням рф в Україну.

За інформацією EURACTIV, Комісія неофіційно повідомила Раді та Парламенту ЄС, що планує опублікувати нову законодавчу пропозицію до кінця лютого або початку березня.

Крім того, країни з найбільшими сховищами, такі як Німеччина, Італія, Франція і Нідерланди, наразі розпочали неофіційні переговори про зниження ліміту максимальної ємності сховищ.

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