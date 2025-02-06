Еврокомиссия хочет продлить обязательное заполнение газовых хранилищ на 90%

ukenru
Эксклюзив
Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
12:08 • 40909 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
11:48 • 59580 просмотра

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Эксклюзив
НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
11:04 • 72889 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете
09:26 • 100746 просмотра

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

Эксклюзив
Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов
08:38 • 104442 просмотра

Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР
6 февраля, 07:36 • 103393 просмотра

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
5 февраля, 20:14 • 117591 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 124893 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Эксклюзив
В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит
5 февраля, 15:14 • 125897 просмотра

В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский
5 февраля, 13:56 • 112981 просмотра

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Суд США заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по рождению

Суд США заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по рождению

6 февраля, 04:10 • 44760 просмотра
Погода в Украине: где сегодня ожидается снег и какие температурные показатели

Погода в Украине: где сегодня ожидается снег и какие температурные показатели

6 февраля, 04:30 • 65817 просмотра
россия отрицает суверенитет Украины и подчеркивает необходимость дальнейшей аннексии - ISW

россия отрицает суверенитет Украины и подчеркивает необходимость дальнейшей аннексии - ISW

6 февраля, 05:06 • 108907 просмотра
рф за сутки войны в Украине потеряла 1240 военных, 46 артсистем и 16 бронемашин - Генштаб ВСУ

рф за сутки войны в Украине потеряла 1240 военных, 46 артсистем и 16 бронемашин - Генштаб ВСУ

6 февраля, 05:31 • 35386 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

09:32 • 110111 просмотра
публикации
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

09:32 • 110111 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 140459 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 155273 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 160423 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 187046 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

12:32 • 28682 просмотра
Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

12:27 • 26142 просмотра
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

5 февраля, 18:48 • 117674 просмотра
Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

5 февраля, 18:21 • 116025 просмотра
Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться

Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться

5 февраля, 16:07 • 114404 просмотра
Актуальное
Еврокомиссия хочет продлить обязательное заполнение газовых хранилищ на 90%

Еврокомиссия хочет продлить обязательное заполнение газовых хранилищ на 90%

Киев  •  УНН

 • 5877 просмотра

Read in English

Еврокомиссия намерена продлить требование по 90% заполнения газовых хранилищ после 2024 года. Крупнейшие страны-владельцы хранилищ ведут переговоры о снижении этого лимита из-за риска спекуляций.

Европейская комиссия хочет, чтобы хранилища природного газа в Европе были заполнены на 90 процентов к началу следующей зимы. По данным стран с крупнейшими запасами газа, обязательное заполнение резервуаров для хранения стимулирует спекуляции и повышает его стоимость в летний сезон. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, правила Европейского союза, требующие заполнения хранилищ природного газа на 90 процентов до 1 ноября, истекают в конце этого года. Европейская комиссия ясно дала понять, что она хотела бы продлить обязательное заполнение резервуаров для хранения.

В частности, таким образом хотят избежать повторения ситуации 2021 года, когда российский «Газпром» оставил европейские хранилища почти пустыми перед полномасштабным вторжением рф в Украину.

По информации EURACTIV, Комиссия неофициально сообщила Совету и Парламенту ЕС, что планирует опубликовать новое законодательное предложение до конца февраля или начала марта.

Кроме того, страны с крупнейшими хранилищами, такие как Германия, Италия, Франция и Нидерланды, сейчас начали неофициальные переговоры о снижении лимита максимальной емкости хранилищ.

В ЕС обсуждают идею возвращения к закупкам российского газа - FT30.01.25, 09:18 • 35346 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
frantsiyaФранция
italiyaИталия
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы