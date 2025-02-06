Еврокомиссия хочет продлить обязательное заполнение газовых хранилищ на 90%

Европейская комиссия хочет, чтобы хранилища природного газа в Европе были заполнены на 90 процентов к началу следующей зимы. По данным стран с крупнейшими запасами газа, обязательное заполнение резервуаров для хранения стимулирует спекуляции и повышает его стоимость в летний сезон. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, правила Европейского союза, требующие заполнения хранилищ природного газа на 90 процентов до 1 ноября, истекают в конце этого года. Европейская комиссия ясно дала понять, что она хотела бы продлить обязательное заполнение резервуаров для хранения.

В частности, таким образом хотят избежать повторения ситуации 2021 года, когда российский «Газпром» оставил европейские хранилища почти пустыми перед полномасштабным вторжением рф в Украину.

По информации EURACTIV, Комиссия неофициально сообщила Совету и Парламенту ЕС, что планирует опубликовать новое законодательное предложение до конца февраля или начала марта.

Кроме того, страны с крупнейшими хранилищами, такие как Германия, Италия, Франция и Нидерланды, сейчас начали неофициальные переговоры о снижении лимита максимальной емкости хранилищ.

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