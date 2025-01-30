В ЕС обсуждают идею возвращения к закупкам российского газа - FT

Европейские чиновники обсуждают, следует ли возобновить продажу российского трубопроводного газа в ЕС в рамках потенциального урегулирования с целью положить конец войне против Украины, со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Сторонники покупки российского газа утверждают, что это снизит высокие цены на энергоносители в Европе, побудит москву сесть за стол переговоров и даст обеим сторонам повод для реализации и поддержки прекращения огня.

Но выдвижение идеи возобновления поставок российского газа в Европу, даже на предварительных обсуждениях, уже вызвало негативную реакцию среди ближайших союзников Украины в ЕС.

Трое из официальных лиц, информированных о переговорах, заявили, что эту идею одобрили некоторые немецкие и венгерские официальные лица при поддержке других столиц, которые увидели в ней способ снизить европейские расходы на энергоносители.

"От некоторых крупных государств-членов есть давление в отношении цен на энергоносители, и это, конечно, один из способов их снизить", - сказал один из официальных лиц.

Восстановление экспорта в Европу значительно увеличит доходы москвы, отмечает издание. До войны потоки по трубопроводам из россии составляли около 40 процентов от общего объема поставок ЕС, причем Германия была крупнейшим импортером.

Президент США Дональд Трамп потребовал прекратить войну "быстро", что вызвало дискуссии среди западных столиц относительно элементов, необходимых для прочного соглашения с москвой. Президент США также пригрозил ЕС пошлинами, если он не будет покупать больше сжиженного природного газа из Америки, который дороже трубопроводного газа.

Politico: Турция намерена помочь ЕС заменить транзит газа через Украину

Появление идеи возобновления продаж по трубопроводам из россии вызвало возмущение у брюссельских чиновников и дипломатов из некоторых стран Восточной Европы, многие из которых провели последние три года, работая над сокращением объемов импорта российских энергоносителей в блок, отмечает издание.

"Это безумие, - сказал один из чиновников. - Насколько глупыми мы можем быть, чтобы даже думать об этом как о варианте?"

Как сообщается, Офис Президента Украины не ответил на запрос о комментарии относительно обсуждения возобновления закупок российского газа.

Возобновление дебатов о продаже газа, как указано, расстроило некоторых экспортеров СПГ из США, которые стремятся подписать долгосрочные соглашения о поставках с европейскими компаниями. Они опасаются, что любое восстановление украинского транзита может сделать их продукцию неконкурентоспособной, по словам двух чиновников.

Один из главных чиновников Европейской комиссии по энергетике Дитте Юул Йоргенсен находится в США на этой неделе, чтобы встретиться с экспортерами СПГ для переговоров, которые будут касаться долгосрочных потенциальных поставок.

Заявленная цель ЕС - избавить энергетическую систему блока от всех российских видов топлива до 2027 года. Комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен должен представить план достижения этой цели в марте.

ЕС раскрыл план перехода на чистую энергию после отказа от российских нефти и газа

Но тяжелое положение тяжелой промышленности ЕС, как сообщается, увеличило потребность европейских стран в источниках более дешевой энергии. Стоимость газа в Европе обычно в три-четыре раза выше, чем в США.

Газ, поставляемый из россии, составлял около 10 процентов от общего объема поставок в 2024 году, но этот объем сократился вдвое с тех пор, как в январе закончился транзитный контракт, позволяющий топливу поступать в ЕС через Украину.

Трубопровод, по которому российский газ продолжает поступать в блок, - это "Турецкий поток" через Турцию, которая обеспечивает Венгрию примерно 7,5 млрд кубометров газа. "Будапешт вместе с пророссийским правительством Словакии лоббировали в ЕС, чтобы надавить на Украину, чтобы она возобновила транзит газа", - указывает издание.

"В конце концов, все хотят более низких цен на энергоносители", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

ЕС не включит полный запрет российского СПГ в новый пакет санкций - Politico