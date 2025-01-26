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Politico: Турция намерена помочь ЕС заменить транзит газа через Украину

Politico: Турция намерена помочь ЕС заменить транзит газа через Украину

Киев  •  УНН

 • 7360 просмотра

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Турция стремится возобновить энергетические переговоры с ЕС и стать альтернативным маршрутом для поставок газа. Страна может расширить Южный газовый коридор и соединить его со средиземноморским газом.

Турция прилагает дипломатические усилия, чтобы возобновить энергетические переговоры с ЕС. Страна рассматривает перспективу стать крупным поставщиком природного газа после того, как предыдущие переговоры были сорваны из-за напряженности с Кипром. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что посол Турции в ЕС Фарук Каймакчи заявил, что энергетическое сотрудничество будет занимать центральное место на повестке дня в рамках запланированного потепления отношений, которое будет включать торговые переговоры и политическое сотрудничество по войнам в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Этот шаг делается в то время, когда страны-члены ЕС, такие как Венгрия и Словакия, ищут альтернативы российскому газу после того, как в начале года истек срок действия транзитного соглашения, которое позволяло им импортировать поставки через Украину. 

У нас есть Южный газовый коридор. Мы имеем 18 миллиардов кубометров газа, преимущественно из Азербайджана, - и мы можем легко расширить его, соединив со средиземноморским газом. Наша роль там, наш потенциал,

- сказал Каймакчи.

Однако переговоры на высоком уровне по торговле энергоносителями между Турцией и ЕС были приостановлены в 2019 году, поскольку лидеры блока заявили, что "на данный момент" никаких встреч не будет проводиться из-за спора между Анкарой и страной-членом Кипром относительно прав на бурение газовых скважин в Средиземном море. Согласно заявлению Европейского совета, турецкие компании намеревались добывать ископаемое топливо "в территориальных водах Кипра". Кипр и Греция также надеются разрабатывать прибыльные природные ресурсы, но столкнулись с противодействием со стороны Турции. 

Несмотря на этот потенциал, энергетический диалог ЕС-Турция заблокирован из-за решений, принятых в 2019 году. Мы рассматриваем это как ситуацию проигрыша. Турция - одна из трех-четырех основных энергетических артерий - использовать ее или нет - решать ЕС,

- сказал Каймакчи.

По его словам, только Кипр сейчас остается против возобновления диалога по этому вопросу. 

Возможно, им не нужно много энергии в солнечном Средиземноморье, - но большинство стран-членов говорят, что им нужно больше энергии, больше диверсификации. Так что это только будет продолжаться

- сказал посол.

Напомним

Зеленский обсудил с Алиевым возможность транзита азербайджанского газа через украинскую ГТС в Европу. Украина готова быстро подписать контракты для поставок нерусского газа европейским странам.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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