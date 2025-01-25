Зеленський заявив про можливість транзиту азербайджанського газу до Європи через Україну

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції прокоментував з очільницею Молдови Майєю Санду можливість використання української газотранспортної інфраструктури для транзиту азербайджанського газу до країн Європи.

Зокрема, він обговорив це вже з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, пише УНН.

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Ми можемо використовувати нашу інфраструктуру, якщо дійсно країнам іншим, як я сказав, в східній Європі, в тому числі, потрібен газ, а не потрібен російський газ. .. Ми про це ніколи не відмовляли… Ми юридично нічого не порушуємо, по моралі ми абсолютно праві і юридично, і морально. І не даємо заробляти русскім - пояснив Зеленський.

Зеленський додав, що в Україна готова підписати необхідні контракти для постачання газу країнам Європи.

Допомагати Словаччині і іншим країнам з задоволенням, якщо йдеться не про російський газ. Тобто, ось те, що ми можемо зробити достатньо швидко. Можемо підписати контракти, можемо все це швидко налагодити, коли ми почуємо сигнал і від людей в Тирасполю, і від людей в Словаччині, і від людей в інших частинах Європи - підсумував президент.

Нагадаємо

Україна може постачати вугілля до Молдови для забезпечення електроенергії, заявив Зеленський після зустрічі з Санду. Україна готова надавати вугілля за низькою ціною або безплатно в обмін на електроенергію.