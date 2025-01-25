Зеленский заявил о возможности транзита азербайджанского газа в Европу через Украину
Киев • УНН
Зеленский обсудил с Алиевым возможность транзита азербайджанского газа через украинскую ГТС в Европу. Украина готова быстро подписать контракты для поставок нерусского газа европейским странам.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции прокомментировал с главой Молдовы Майей Санду возможность использования украинской газотранспортной инфраструктуры для транзита азербайджанского газа в страны Европы.
В частности, он обсудил это уже с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет УНН.
Детали
Мы можем использовать нашу инфраструктуру, если действительно странам другим, как я сказал, в восточной Европе, в том числе, нужен газ, а не нужен российский газ... Мы об этом никогда не отказывали... Мы юридически ничего не нарушаем, по морали мы абсолютно правы и юридически, и морально. И не даем зарабатывать русским
Зеленский добавил, что в Украина готова подписать необходимые контракты для поставок газа странам Европы.
Помогать Словакии и другим странам с удовольствием, если речь идет не о российском газе. То есть, вот то, что мы можем сделать достаточно быстро. Можем подписать контракты, можем все это быстро наладить, когда мы услышим сигнал и от людей в Тирасполе, и от людей в Словакии, и от людей в других частях Европы
Напомним
Украина может поставлять уголь в Молдову для обеспечения электроэнергии, заявил Зеленский после встречи с Санду. Украина готова предоставлять уголь по низкой цене или бесплатно в обмен на электроэнергию.