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Зеленский заявил о возможности транзита азербайджанского газа в Европу через Украину

Зеленский заявил о возможности транзита азербайджанского газа в Европу через Украину

Киев  •  УНН

 • 4965 просмотра

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Зеленский обсудил с Алиевым возможность транзита азербайджанского газа через украинскую ГТС в Европу. Украина готова быстро подписать контракты для поставок нерусского газа европейским странам.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции прокомментировал с главой Молдовы Майей Санду возможность использования украинской газотранспортной инфраструктуры для транзита азербайджанского газа в страны Европы.

В частности, он обсудил это уже с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет УНН.

Детали 

Мы можем использовать нашу инфраструктуру, если действительно странам другим, как я сказал, в восточной Европе, в том числе, нужен газ, а не нужен российский газ... Мы об этом никогда не отказывали... Мы юридически ничего не нарушаем, по морали мы абсолютно правы и юридически, и морально. И не даем зарабатывать русским

- объяснил Зеленский.

 Зеленский добавил, что в Украина готова подписать необходимые контракты для поставок газа странам Европы.

Помогать Словакии и другим странам с удовольствием, если речь идет не о российском газе. То есть, вот то, что мы можем сделать достаточно быстро. Можем подписать контракты, можем все это быстро наладить, когда мы услышим сигнал и от людей в Тирасполе, и от людей в Словакии, и от людей в других частях Европы

- подытожил президент.

Напомним 

Украина может поставлять уголь в Молдову для обеспечения электроэнергии, заявил Зеленский после встречи с Санду. Украина готова предоставлять уголь по низкой цене или бесплатно в обмен на электроэнергию. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономикаполитика
maiya-sanduМайя Санду
azerbaidzhanАзербайджан
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
moldovaМолдова

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