Зеленський: у нас є вугілля, яке ми можемо постачати в Молдову

Україна має можливість постачати вугілля до Молдови для забезпечення електричної енергії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду, пише УНН.

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"У нас є вугілля, яке ми можемо, дійсно, постачати в Молдову, можемо дати Тирасполю. Якщо дійсно вони хочуть, щоб люди отримали електрику", - сказав Зеленський.

"Тобто вони можуть сьогодні розказувати, що це вугілля не підходить технічно, але вони використовують, до речі, українське вугілля, ви знаєте, антрацит, який був вкрадений росією після окупації Донецької, Луганської області. Саме там вони взяли і просто вкрали наше вугілля, і частина цього вугілля була відправлена, до речі, в Тираспіль. Тобто це все одно наше вугілля, яке там знаходиться", - зазначив Зеленський.

Він повідомив, що вже проводили консультації з молдовською стороною, і Тирасполь також в курсі ситуації. Зеленський підкреслив, що, якщо Молдова потребує допомоги, Україна готова відправити команду для швидкої організації постачання вугілля на місцеві електростанції.

Згідно з його словами, Молдова потребує близько 200-220 МВт електричної потужності, тоді як станція, яка може використовувати українське вугілля, здатна генерувати до 2 ГВт - у десять разів більше, ніж потрібно молдовським споживачам.

Зеленський також зазначив, що Україна готова надавати вугілля за низькою ціною або навіть безплатно в обмін на електричну енергію, якщо це буде необхідно для забезпечення потреб України. Він впевнений, що такий обмін ресурсами є взаємовигідним і спрямований на допомогу людям.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Молдова запровадила 60-денний надзвичайний стан в енергетиці через можливу кризу в Придністров'ї.