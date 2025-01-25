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Зеленский: у нас есть уголь, который мы можем поставлять в Молдову

Зеленский: у нас есть уголь, который мы можем поставлять в Молдову

Киев  •  УНН

 • 8545 просмотра

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Украина может поставлять уголь в Молдову для обеспечения электроэнергии, заявил Зеленский после встречи с Санду. Украина готова предоставлять уголь по низкой цене или бесплатно в обмен на электроэнергию.

Украина имеет возможность поставлять уголь в Молдову для обеспечения электрической энергии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Молдовы Майей Санду, пишет УНН.

Детали 

"У нас есть уголь, который мы можем, действительно, поставлять в Молдову, можем дать Тирасполю. Если действительно они хотят, чтобы люди получили электричество", - сказал Зеленский.

"То есть они могут сегодня рассказывать, что этот уголь не подходит технически, но они используют, кстати, украинский уголь, вы знаете, антрацит, который был украден россией после оккупации Донецкой, Луганской области. Именно там они взяли и просто украли наш уголь, и часть этого угля была отправлена, кстати, в Тирасполь. То есть это все равно наш уголь, который там находится", - отметил Зеленский.

Он сообщил, что уже проводили консультации с молдавской стороной, и Тирасполь также в курсе ситуации. Зеленский подчеркнул, что, если Молдова нуждается в помощи, Украина готова отправить команду для быстрой организации поставок угля на местные электростанции.

Согласно его словам, Молдова нуждается в около 200-220 МВт электрической мощности, тогда как станция, которая может использовать украинский уголь, способна генерировать до 2 ГВт - в десять раз больше, чем нужно молдавским потребителям.

Зеленский также отметил, что Украина готова предоставлять уголь по низкой цене или даже бесплатно в обмен на электрическую энергию, если это будет необходимо для обеспечения потребностей Украины. Он уверен, что такой обмен ресурсами является взаимовыгодным и направлен на помощь людям.

Напомним 

Ранее УНН писал, что с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Молдова ввела 60-дневное чрезвычайное положение в энергетике из-за возможного кризиса в Приднестровье.

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономикаполитика
prydnistroviaПриднестровье
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