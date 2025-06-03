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CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

Киев • УНН

 • 5732 просмотра

CD Projekt RED представила первые трейлеры игры «Ведьмак 4» на PS5 с трассировкой лучей и 60 FPS. Игра использует Unreal Engine 5 и выйдет не раньше 2027 года.

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

CD Projekt RED представила первые трейлеры игры "Ведьмак 4" на PS5 с трассировкой лучей и частотой 60 кадров в секунду. Разработчики используют новейшие технологии Unreal Engine 5, поэтому игра уже называется одной из самых красивых на консоли нового поколения.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Dsogaming.

Детали

Как отмечает издание, 3 июня CD Projekt RED представила первые трейлеры "Ведьмака 4" — игровой и кинематографический. Видео демонстрирует графику нового уровня, над которой студия работает с помощью Unreal Engine 5.

Геймплейный трейлер записан на PlayStation 5 с активированной трассировкой лучей и частотой 60 кадров в секунду — техническое достижение, которое уже поразило геймеров, отмечает издание.  

Картинка выглядит потрясающе: отсутствие алиасинга, плавное движение камеры, реалистичное освещение (благодаря Lumen), детализированная растительность (Nanite).

Незначительные задержки, как говорится в публикации, случаются только в сценах с пролетами камеры, но в целом игра выглядит плавно, и, по словам авторов, в финальной версии ПК-игроки не столкнутся с привычными для Unreal Engine заиканиями при компиляции шейдеров.

Хотя финальный вид проекта еще может измениться — CDPR позиционирует ролик как техническую демонстрацию. 

  В то же время студия подтвердила, что игра не выйдет раньше 2027 года, поэтому игрокам придется набраться терпения, добавляет издание. 

"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре13.12.24, 09:59 • 94687 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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