"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре
Киев • УНН
CD Projekt Red представили трейлер The Witcher IV на The Game Awards 2024. Главной героиней игры станет Цири вместо Геральта, хотя дата выхода пока не объявлена.
CD Projekt Red анонсировали трейлер к игре The Witcher IV ("Ведьмак 4"). Геральт уже не будет главным героем, теперь его место займет Цири, но дата выхода до сих пор остается неизвестной, пишет УНН.
Детали
На церемонии The Game Awards 2024 CD Projekt Red анонсировали свою первую новую игру после Cyberpunk 2077 - The Witcher IV.
Хотя в длинном трейлере отсутствует игровой процесс, была подтверждена ключевая деталь: главным героем на этот раз станет Цири, а не Геральт из Ривии. Голос Геральта коротко звучит в конце трейлера, однако самого персонажа не показывают, ведь это история Цири.
Реакции на трейлер очень неоднозначные. Многие жалуются на внешний вид Цири, ведь по мнению комментаторов она выглядит намного старше и "непривлекательно".
Напомним
Украинская компьютерная игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl", созданная студией GSC Game World, стала одной из самых популярных в мире.