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CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

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CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

Київ • УНН

 • 5812 перегляди

CD Projekt RED представила перші трейлери гри «Відьмак 4» на PS5 з трасуванням променів і 60 FPS. Гра використовує Unreal Engine 5 та вийде не раніше 2027 року.

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

CD Projekt RED представила перші трейлери гри "Відьмак 4" на PS5 з трасуванням променів та частотою 60 кадрів в секунду. Розробники використовують новітні технології Unreal Engine 5, тож гра вже називається однією з найкрасивіших на консолі нового покоління.

Про це пише УНН із посиланням на Dsogaming.

Деталі

Як зазначає видання, 3 червня CD Projekt RED представила перші трейлери "Відьмака 4" — ігровий і кінематографічний. Відео демонструє графіку нового рівня, над якою студія працює за допомогою Unreal Engine 5.

Геймплейний трейлер записано на PlayStation 5 з активованим трасуванням променів і частотою 60 кадрів на секунду — технічне досягнення, яке вже вразило геймерів, зазначає видання.  

Картинка виглядає надзвичайно: відсутність аліасингу, плавний рух камери, реалістичне освітлення (завдяки Lumen), деталізована рослинність (Nanite).

Незначні затримки, як ідеться в публікації, трапляються лише у сценах з прольотами камери, але загалом гра виглядає плавно, і, за словами авторів, у фінальній версії ПК-гравці не зіткнуться зі звичними для Unreal Engine заїканнями при компіляції шейдерів.

Хоча фінальний вигляд проєкту ще може змінитися — CDPR позиціонує ролик як технічну демонстрацію. 

  Водночас студія підтвердила, що гра не вийде раніше 2027 року, тож гравцям доведеться набратися терпіння, додає видання. 

"Відьмак 4" чи вже краще сказати відьмачка? Розробники показали трейлер до гри 13.12.24, 09:59 • 94687 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ТехнологіїУНН Lite
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