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Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат
07:09 • 1902 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

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Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

Киев • УНН

 • 1912 просмотра

Российские войска запустили по Украине 407 ударных БпЛА и более 40 ракет. Силы обороны Украины сбили большинство ракет и около 200 беспилотников, но есть и попадания.

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

В ночь на 6 июня российские войска запустили по Украине 407 ударных БпЛА и более 40 ракет, часть удалось сбить, также есть попадания. Враг ежедневно и еженедельно бьет рекорд по количеству примененных средств воздушного нападения. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Каждый день и еженедельно мы бьем рекорды по количеству примененных средств воздушного нападения россиянами. Сегодня была и баллистика, и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования и также большое количество ударных БпЛА. В общем аж 407 ударных беспилотников применили сегодня россияне по территории нашего государства. Также по баллистике - имеем данные по применению 6 баллистических ракет. И также около 40 крылатых ракет, большинство из них уничтожено. Официальные данные будут после подсчета - до 30 ракет примерно было уничтожено. По беспилотникам имеем также до 200 сбитий

- отметил Игнат.

По его словам, работали сегодня Силы обороны чрезвычайно напряженно, россияне атаковали с севера - это Сумская, Харьковская и Черниговская области. Вся масса БпЛА шла "ползучим наступлением" к западным регионам нашего государства.

Для сбития, по его словам, были привлечены зенитно-ракетные войска, системы РЭБ и авиация, особенно западные самолеты F-16 отрабатывают довольно эффективно, поэтому Украина имеет мощный результат.

"К сожалению, есть и попадания. Сбить все невозможно во время таких массированных атак и на такой огромной территории государства - атаковано большинство украинских регионов", - добавил Игнат.

Атака рф забрала жизни трех спасателей в Киеве, по Украине около 40 человек ранены06.06.25, 08:47 • 3984 просмотра

Ранее

Игнат сообщал, что 364 воздушные цели врага за раз - это антирекорд.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Война
Юрий Игнат
Военно-воздушные силы Украины
Украина
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