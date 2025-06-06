Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

В ночь на 6 июня российские войска запустили по Украине 407 ударных БпЛА и более 40 ракет, часть удалось сбить, также есть попадания. Враг ежедневно и еженедельно бьет рекорд по количеству примененных средств воздушного нападения. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Каждый день и еженедельно мы бьем рекорды по количеству примененных средств воздушного нападения россиянами. Сегодня была и баллистика, и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования и также большое количество ударных БпЛА. В общем аж 407 ударных беспилотников применили сегодня россияне по территории нашего государства. Также по баллистике - имеем данные по применению 6 баллистических ракет. И также около 40 крылатых ракет, большинство из них уничтожено. Официальные данные будут после подсчета - до 30 ракет примерно было уничтожено. По беспилотникам имеем также до 200 сбитий - отметил Игнат.

По его словам, работали сегодня Силы обороны чрезвычайно напряженно, россияне атаковали с севера - это Сумская, Харьковская и Черниговская области. Вся масса БпЛА шла "ползучим наступлением" к западным регионам нашего государства.

Для сбития, по его словам, были привлечены зенитно-ракетные войска, системы РЭБ и авиация, особенно западные самолеты F-16 отрабатывают довольно эффективно, поэтому Украина имеет мощный результат.

"К сожалению, есть и попадания. Сбить все невозможно во время таких массированных атак и на такой огромной территории государства - атаковано большинство украинских регионов", - добавил Игнат.

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