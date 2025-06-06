$41.480.16
47.200.23
ukru
Новий антирекорд: 407 дронів та понад 40 ракет рф застосувала проти України - Ігнат
07:09 • 1930 перегляди

Новий антирекорд: 407 дронів та понад 40 ракет рф застосувала проти України - Ігнат

5 червня, 16:58 • 54006 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

Ексклюзив
5 червня, 14:42 • 109470 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
5 червня, 14:25 • 80849 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
5 червня, 12:51 • 82388 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
5 червня, 11:49 • 82098 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

5 червня, 11:02 • 64012 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Ексклюзив
5 червня, 08:39 • 91515 перегляди

Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом

5 червня, 08:35 • 64522 перегляди

Мінфін готує альтернативний сценарій, якщо бойові дії продовжаться протягом 2026 року

5 червня, 06:46 • 50407 перегляди

Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
0м/с
78%
750мм
Популярнi новини

В Україні оголошено масштабну тривогу через загрозу комбінованого обстрілу

5 червня, 21:55 • 27641 перегляди

Масована атака на Київ: є постраждалі, влучання у багатоповерхівку, падіння уламків в різних районах

5 червня, 22:50 • 20261 перегляди

Масована атака росії: у Луцьку пролунали вибухи, а по Чернігову вдарили балістикою

6 червня, 01:00 • 32330 перегляди

У Києві 16 постраждалих внаслідок нічної атаки рф

02:52 • 39537 перегляди

Тернопільщина пережила наймасовішу атаку рф: у Тернополі задимлення після вибухів, проводять заміри повітря

03:23 • 13759 перегляди
Публікації

Замість зниження цін - зростання прибутків виробників: три місяці без маркетингу на фармринку

5 червня, 15:55 • 64573 перегляди

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

4 червня, 15:03 • 150832 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

4 червня, 12:57 • 159324 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 217455 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 258128 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Зеленський Володимир Олександрович

Фрідріх Мерц

Умєров Рустем Енверович

Сі Цзіньпін

Актуальні місця

Україна

Білий дім

Туреччина

Сполучені Штати Америки

Китайська Народна Республіка

Реклама
УНН Lite

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 109352 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 74472 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 118224 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 343032 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 184050 перегляди
Актуальне

Ґардіан

Шахед-136

Facebook

МіГ-29

Т-72

Новий антирекорд: 407 дронів та понад 40 ракет рф застосувала проти України - Ігнат

Київ • УНН

 • 1890 перегляди

Російські війська запустили по Україні 407 ударних БпЛА та понад 40 ракет. Сили оборони України збили більшість ракет та близько 200 безпілотників, але є і влучання.

Новий антирекорд: 407 дронів та понад 40 ракет рф застосувала проти України - Ігнат

У ніч на 6 червня російські війська запустили по Україні 407 ударних БпЛА та понад 40 ракет, частину вдалося збити, також є влучання. Ворог щодня та щотижня б’є рекорд по кількості застосованих засобів повітряного нападу. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Щодня та щотижня ми б’ємо рекорди по кількості застосованих засобів повітряного нападу росіянами. Сьогодні була і балістика, і крилаті ракети повітряного та наземного базування та також велика кількість ударних БпЛА. Загалом аж 407 ударних безпілотників застосували сьогодні росіяни по території нашої держави. Також по балістиці - маємо дані щодо застосування 6 балістичних ракет. І також близько 40 крилатих ракет, більшість із них знищена. Офіційні дані будуть після підрахунку - до 30 ракет приблизно було знищено. По безпілотниках маємо також до 200 збиттів

- зазначив Ігнат.

За його словами, працювали сьогодні Сили оборони надзвичайно напружено, росіяни атакували з півночі - це Сумська, Харківська та Чернігівська області. Уся маса БпЛА йшла "повзучим наступом" до західних регіонів нашої держави.

Для збиття, з його слів, було залучено зенітно-ракетні війська, системи РЕБ та авіація, особливо західні літаки F-16 відпрацьовують доволі ефективно, тому Україна має потужний результат.

"На жаль, є і влучання. Збити все неможливо під час таких масованих атак та на такій величезній території держави - атаковано більшість українських регіонів", - додав Ігнат.

Атака рф забрала життя трьох рятувальників у Києві, по Україні близько 40 людей поранено06.06.25, 08:47 • 3980 переглядiв

Раніше

Ігнат повідомляв, що 364 повітряні цілі ворога за раз - це антирекорд.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

Війна
Ігнат Юрій Робертович
Повітряні сили Збройних сил України
Україна
F-16 Fighting Falcon
Безпілотний літальний апарат
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9