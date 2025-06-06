Новий антирекорд: 407 дронів та понад 40 ракет рф застосувала проти України - Ігнат
Київ • УНН
Російські війська запустили по Україні 407 ударних БпЛА та понад 40 ракет. Сили оборони України збили більшість ракет та близько 200 безпілотників, але є і влучання.
У ніч на 6 червня російські війська запустили по Україні 407 ударних БпЛА та понад 40 ракет, частину вдалося збити, також є влучання. Ворог щодня та щотижня б’є рекорд по кількості застосованих засобів повітряного нападу. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
Щодня та щотижня ми б’ємо рекорди по кількості застосованих засобів повітряного нападу росіянами. Сьогодні була і балістика, і крилаті ракети повітряного та наземного базування та також велика кількість ударних БпЛА. Загалом аж 407 ударних безпілотників застосували сьогодні росіяни по території нашої держави. Також по балістиці - маємо дані щодо застосування 6 балістичних ракет. І також близько 40 крилатих ракет, більшість із них знищена. Офіційні дані будуть після підрахунку - до 30 ракет приблизно було знищено. По безпілотниках маємо також до 200 збиттів
За його словами, працювали сьогодні Сили оборони надзвичайно напружено, росіяни атакували з півночі - це Сумська, Харківська та Чернігівська області. Уся маса БпЛА йшла "повзучим наступом" до західних регіонів нашої держави.
Для збиття, з його слів, було залучено зенітно-ракетні війська, системи РЕБ та авіація, особливо західні літаки F-16 відпрацьовують доволі ефективно, тому Україна має потужний результат.
"На жаль, є і влучання. Збити все неможливо під час таких масованих атак та на такій величезній території держави - атаковано більшість українських регіонів", - додав Ігнат.
Атака рф забрала життя трьох рятувальників у Києві, по Україні близько 40 людей поранено06.06.25, 08:47 • 3980 переглядiв
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Ігнат повідомляв, що 364 повітряні цілі ворога за раз - це антирекорд.