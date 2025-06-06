Атака рф забрала життя трьох рятувальників у Києві, по Україні близько 40 людей поранено

Російські війська атакували цивільну інфраструктуру. У Києві загинули троє рятувальників ДСНС, ще 14 травмовано у столиці та на Тернопільщині.

Чергова атака російських військ забрала життя трьох рятувальників у Києві, ще 14 травмовано у столиці і на Тернопільщині. Загалом цієї ночі внаслідок атаки рф загинуло 3 людей, ще близько 40 - поранені. Про це повідомив у п'ятницю міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram, пише УНН. Цієї ночі ракети, безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожний виклик про допомогу виїжджали екстрені служби - ДСНС та поліція. На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС - написав Клименко. Міністр вказав, що вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. "Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя", - повідомив голова МВС. "Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині", - повідомив Клименко. Усім, з його слів, надається медична допомога. "Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 - поранені", - повідомив Клименко. У Тернополі після атаки рф 5 постраждалих, є перевищення деяких шкідливих речовин - ОВА