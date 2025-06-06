Атака рф забрала життя трьох рятувальників у Києві, по Україні близько 40 людей поранено
Київ • УНН
Російські війська атакували цивільну інфраструктуру. У Києві загинули троє рятувальників ДСНС, ще 14 травмовано у столиці та на Тернопільщині.
Чергова атака російських військ забрала життя трьох рятувальників у Києві, ще 14 травмовано у столиці і на Тернопільщині. Загалом цієї ночі внаслідок атаки рф загинуло 3 людей, ще близько 40 - поранені. Про це повідомив у п'ятницю міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram, пише УНН.
Цієї ночі ракети, безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожний виклик про допомогу виїжджали екстрені служби - ДСНС та поліція. На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС
Міністр вказав, що вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. "Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя", - повідомив голова МВС.
"Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині", - повідомив Клименко.
Усім, з його слів, надається медична допомога.
"Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 - поранені", - повідомив Клименко.
У Тернополі після атаки рф 5 постраждалих, є перевищення деяких шкідливих речовин - ОВА06.06.25, 08:19 • 1382 перегляди