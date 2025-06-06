Атака рф забрала жизни трех спасателей в Киеве, по Украине около 40 человек ранены

Очередная атака российских войск унесла жизни трех спасателей в Киеве, еще 14 травмированы в столице и в Тернопольской области. Всего этой ночью в результате атаки рф погибли 3 человека, еще около 40 - ранены. Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью ракеты, беспилотники целенаправленно били по гражданской и критической инфраструктуре. На каждый вызов о помощи выезжали экстренные службы - ГСЧС и полиция. К сожалению, снова есть потери в семье МВД. В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС - написал Клименко.

Министр указал, что они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. "Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни", - сообщил глава МВД.

"Также 5 спасателей травмированы во время тушения пожара в Тернопольской области", - сообщил Клименко.

Всем, по его словам, оказывается медицинская помощь.

"Всего по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 - ранены", - сообщил Клименко.

В Тернополе после атаки рф 5 пострадавших, есть превышение некоторых вредных веществ - ОВА