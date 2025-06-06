В Тернополе после атаки рф 5 пострадавших, есть превышение некоторых вредных веществ - ОВА
Киев • УНН
В Тернополе в результате комбинированной атаки повреждена инфраструктура, пострадали 5 человек. Установлено превышение концентрации вредных веществ, жителям советуют не выходить на улицу.
В Тернополе из-за комбинированной атаки российских войск известно о 5 пострадавших людях, повреждена промышленная инфраструктура предприятий, установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания некоторых вредных веществ, специалисты рекомендуют горожанам воздержаться от пребывания на улице, не открывать окна, сообщил в пятницу глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в Telegram, пишет УНН.
Продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "Шахед" в городе Тернополе. По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий
К ликвидации пожаров, по его словам, привлечено 111 спасателей и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.
К сожалению, пострадали 5 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь
Государственным учреждением "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", по данным главы ОВА, произведены замеры атмосферного воздуха на границе зоны влияния загрязнения жилой застройки вследствие пожара в Тернополе.
По состоянию на 08:00 установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания некоторых вредных веществ. Специалисты рекомендуют тернопольчанам, особенно детям, воздержаться от пребывания на улице. Просят не открывать окна
Замеры атмосферного воздуха, по его словам, продолжаются.
Тернопольская область пережила самую массовую атаку рф: в Тернополе задымление после взрывов, проводят замеры воздуха06.06.25, 06:23 • 8698 просмотров