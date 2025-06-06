В Тернополе после атаки рф 5 пострадавших, есть превышение некоторых вредных веществ - ОВА

В Тернополе из-за комбинированной атаки российских войск известно о 5 пострадавших людях, повреждена промышленная инфраструктура предприятий, установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания некоторых вредных веществ, специалисты рекомендуют горожанам воздержаться от пребывания на улице, не открывать окна, сообщил в пятницу глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в Telegram, пишет УНН.

Продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "Шахед" в городе Тернополе. По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий

К ликвидации пожаров, по его словам, привлечено 111 спасателей и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

К сожалению, пострадали 5 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь

Государственным учреждением "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", по данным главы ОВА, произведены замеры атмосферного воздуха на границе зоны влияния загрязнения жилой застройки вследствие пожара в Тернополе.

По состоянию на 08:00 установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания некоторых вредных веществ. Специалисты рекомендуют тернопольчанам, особенно детям, воздержаться от пребывания на улице. Просят не открывать окна