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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
5 червня, 16:58 • 46259 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

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У Тернополі після атаки рф 5 постраждалих, є перевищення деяких шкідливих речовин - ОВА

Київ • УНН

 • 1426 перегляди

У Тернополі внаслідок комбінованої атаки пошкоджено інфраструктуру, постраждали 5 людей. Встановлено перевищення концентрації шкідливих речовин, мешканцям радять не виходити на вулицю.

У Тернополі після атаки рф 5 постраждалих, є перевищення деяких шкідливих речовин - ОВА

У Тернополі через комбіновану атаку російських військ відомо про 5 постраждалих людей, пошкоджено промислову інфраструктуру підприємств, встановлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин, фахівці рекомендують містянам утриматися від перебування на вулиці, не відкривати вікна, повідомив у п'ятницю голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода у Telegram, пише УНН.

Триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "Шахед" у місті Тернополі. За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств

- написав Негода.

До ліквідації пожеж, з його слів, залучено 111 рятувальників та 26 одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

На жаль, постраждали 5 людей. Усім надається необхідна медична допомога

- повідомив голова ОВА.

Державною установою "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", за даними голови ОВА, здійснено заміри атмосферного повітря на межі зони впливу забруднення житлової забудови внаслідок пожежі в Тернополі.

Станом на 08:00 встановлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин. Фахівці рекомендують тернополянам, особливо дітям, утриматися від перебування на вулиці. Просять не відкривати вікна

- наголосив Негода.

Заміри атмосферного повітря, з його слів, продовжуються.

Тернопільщина пережила наймасовішу атаку рф: у Тернополі задимлення після вибухів, проводять заміри повітря06.06.25, 06:23 • 9884 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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Калібр (ракета)
Шахед-136
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