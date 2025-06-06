У Тернополі після атаки рф 5 постраждалих, є перевищення деяких шкідливих речовин - ОВА

У Тернополі через комбіновану атаку російських військ відомо про 5 постраждалих людей, пошкоджено промислову інфраструктуру підприємств, встановлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин, фахівці рекомендують містянам утриматися від перебування на вулиці, не відкривати вікна, повідомив у п'ятницю голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода у Telegram, пише УНН.

Триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "Шахед" у місті Тернополі. За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств

До ліквідації пожеж, з його слів, залучено 111 рятувальників та 26 одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Державною установою "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", за даними голови ОВА, здійснено заміри атмосферного повітря на межі зони впливу забруднення житлової забудови внаслідок пожежі в Тернополі.

Станом на 08:00 встановлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин. Фахівці рекомендують тернополянам, особливо дітям, утриматися від перебування на вулиці. Просять не відкривати вікна