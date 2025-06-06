Тернопільщина пережила наймасовішу атаку рф: у Тернополі задимлення після вибухів, проводять заміри повітря
Київ • УНН
Вночі рф здійснила наймасованішу атаку на Тернопільську область. Після вибухів у Тернополі задимлення, жителів просять обмежити перебування на вулиці.
Атака рф на Тернопільську область цієї ночі стала наймасовішою, після вибухів у Тернополі - задимлення, проводяться заміри повітря, жителів просять обмежити перебування на вулиці, повідомили у п'ятницю голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода та мер Тернополя Сергій Надал у Telegram, пише УНН.
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"Тернопільщина. Сьогодні ворог здійснив наймасовішу повітряну атаку на нашу область. Є багато влучань. Приступили до гасіння пожеж і оцінки руйнувань та інших наслідків", - повідомив Негода.
"Після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення. Проводяться заміри повітря у місті Тернопільським обласним центром контролю та профілактики хвороб. Але від себе прошу вас поки що не виходьте з дому без крайньої необхідності. Протягом дня обмежте перебування на вулиці дітей і людей старшого віку", - зазначив мер Тернополя.
З його слів, "специфічний звук низької частоти (гул), який чутно... - це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог". "Вигоряння супроводжується специфічним звуком, бо газ в балонах знаходиться під тиском. Рятувальники на місці", - повідомив Надал.
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