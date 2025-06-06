Тернопольская область пережила самую массовую атаку рф: в Тернополе задымление после взрывов, проводят замеры воздуха

Атака рф на Тернопольскую область этой ночью стала самой массовой, после взрывов в Тернополе - задымление, проводятся замеры воздуха, жителей просят ограничить пребывание на улице, сообщили в пятницу глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода и мэр Тернополя Сергей Надал в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Тернопольщина. Сегодня враг совершил самую массовую воздушную атаку на нашу область. Есть много попаданий. Приступили к тушению пожаров и оценке разрушений и других последствий", - сообщил Негода.

"После взрывов в Тернополе наблюдается задымление. Проводятся замеры воздуха в городе Тернопольским областным центром контроля и профилактики болезней. Но от себя прошу вас пока что не выходите из дома без крайней необходимости. В течение дня ограничьте пребывание на улице детей и людей старшего возраста", - отметил мэр Тернополя.

С его слов, "специфический звук низкой частоты (гул), который слышно... - это звук выгорания газа из баллонов, которые были на промышленном производстве, куда ударил враг". "Выгорание сопровождается специфическим звуком, потому что газ в баллонах находится под давлением. Спасатели на месте", - сообщил Надал.

В Тернополе есть попадание в объекты инфраструктуры, часть города без света