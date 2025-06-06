Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

В преддверии массированного вражеского обстрела Силы обороны Украины нанесли удары по аэродромам базирования авиации рф - "Энгельс" в саратовской области, и "Дягилево" в рязанской области. Есть попадания, возникли пожары. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, передает УНН.

В ночь на 6 июня, нанесен успешный удар по аэродрому "Энгельс" в саратовской области - месту скопления авиации противника, которая осталась после операции Службы безопасности Украины. Также поражен аэродром "Дягилево" в рязанской области, где базируются воздушные заправщики и истребители сопровождения, которые используются для обеспечения ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, из Дягилево осуществляют вылеты стратегические бомбардировщики противника - говорится в сообщении Генштаба.

В саратовской области, как сообщается, подтверждены многочисленные попадания в по меньшей мере три резервуара с горюче-смазочными материалами с последующим возгоранием и масштабным пожаром на объекте. "Экстренным службам оккупантов не удалось локализовать возгорание, наблюдается значительное задымление. Зафиксированы десятки взрывов в районе целей. Результаты поражения уточняются", - добавили в Генштабе.

Также нанесено успешное огневое поражение по аэродрому "Дягилево". Фиксировалась работа вражеской ПВО в Рязанской области. Есть информация о пожаре в районе цели.

Кроме того, Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов врага на территории российской федерации и временно оккупированных районах Украины. В частности, зафиксировано поражение логистического пункта 30 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии армии рф в районе населенного пункта Кульбаки курской области. Результаты поражения уточняются - отметили в Генштабе.

К боевой работе были привлечены подразделения Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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