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Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары
07:51 • 3148 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

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Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

Киев • УНН

 • 2932 просмотра

Силы обороны Украины нанесли удары по аэродромам базирования авиации рф "Энгельс" и "Дягилево". Есть попадания, возникли пожары, а также поражен логистический пункт в курской области.

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

В преддверии массированного вражеского обстрела Силы обороны Украины нанесли удары по аэродромам базирования авиации рф - "Энгельс" в саратовской области, и "Дягилево" в рязанской области. Есть попадания, возникли пожары. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, передает УНН.

В ночь на 6 июня, нанесен успешный удар по аэродрому "Энгельс" в саратовской области - месту скопления авиации противника, которая осталась после операции Службы безопасности Украины. Также поражен аэродром "Дягилево" в рязанской области, где базируются воздушные заправщики и истребители сопровождения, которые используются для обеспечения ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, из Дягилево осуществляют вылеты стратегические бомбардировщики противника

- говорится в сообщении Генштаба. 

В саратовской области, как сообщается, подтверждены многочисленные попадания в по меньшей мере три резервуара с горюче-смазочными материалами с последующим возгоранием и масштабным пожаром на объекте. "Экстренным службам оккупантов не удалось локализовать возгорание, наблюдается значительное задымление. Зафиксированы десятки взрывов в районе целей. Результаты поражения уточняются", - добавили в Генштабе. 

Также нанесено успешное огневое поражение по аэродрому "Дягилево". Фиксировалась работа вражеской ПВО в Рязанской области. Есть информация о пожаре в районе цели. 

Кроме того, Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов врага на территории российской федерации и временно оккупированных районах Украины. В частности, зафиксировано поражение логистического пункта 30 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии армии рф в районе населенного пункта Кульбаки курской области. Результаты поражения уточняются

- отметили в Генштабе. 

К боевой работе были привлечены подразделения Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

В россии горит нефтебаза, которая обеспечивает топливом военные самолеты, - об этом свидетельствуют снимки со спутника06.06.25, 10:40 • 2322 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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