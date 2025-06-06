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Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі
07:51 • 5314 перегляди

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

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Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

Київ • УНН

 • 5286 перегляди

Сили оборони України завдали ударів по аеродромах базування авіації рф "Енгельс" та "Дягілево". Є влучання, виникли пожежі, а також уражено логістичний пункт у курській області.

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

Напередодні масованого ворожого обстрілу Сили оборони України завдали ударів по аеродромах базування авіації рф - "Енгельс" у саратовській області, та "Дягілево" у рязанській області. Є влучання, виникли пожежі. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю, передає УНН.

У ніч на 6 червня, завдано успішного удару по аеродрому "Енгельс" у саратовській області - місці скупчення авіації противника, яка залишилась після операції Служби безпеки України. Також уражено аеродром "Дягілево" у рязанській області, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Окрім того, з Дягілево здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника

- йдеться у повідомленні Генштабу. 

У саратовській області, як повідомляється, підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами з подальшим займанням та масштабною пожежею на об’єкті. "Екстреним службам окупантів не вдалося локалізувати загоряння, спостерігається значне задимлення. Зафіксовано десятки вибухів в районі цілей. Результати ураження уточнюються", - додали в Генштабі. 

Також завдано успішного вогневого ураження по аеродрому "Дягілєво". Фіксувалась робота ворожої ППО в Рязанській області. Є інформація про пожежу в районі цілі. 

Окрім того, Сили оборони України атакували низку важливих об’єктів ворога на території російської федерації та тимчасово окупованих районах України. Зокрема, зафіксовано ураження логістичного пункту 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії рф у районі населеного пункту Кульбаки курської області. Результати ураження уточнюються

- зауважили в Генштабі. 

До бойової роботи були залучені підрозділи Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

У росії палає нафтобаза, яка забезпечує паливом військові літаки, - про це свідчать знімки з супутника06.06.25, 10:40 • 2706 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаНовини Світу
Курська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Міністерство оборони України
Служба безпеки України
Збройні сили України
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