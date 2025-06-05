Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Перенос судебных заседаний по искам адвокатов защиты может быть затягиванием процесса. Законных оснований для этого сразу несколько, самые распространенные: ознакомление с материалами дела или справки о перекрестных заседаниях. Об этом рассказал УНН судья Высшего административного суда в отставке, адвокат Александр Сытников.

Детали

Обязанность каждого адвоката посещать судебные заседания своего клиента. Однако, адвокаты часто манипулируют нормами законодательства и используют их для того, чтобы затянуть судебный процесс в интересах своих клиентов.

Судья Высшего административного суда в отставке, адвокат Александр Сытников в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что методов для затягивания процесса множество.

Таких методов много. Адвокаты просят о переносе, чтобы, например, ознакомиться с материалами, или из-за того, что имеют два заседания одновременно. Возможных тактик и вариантов может быть множество. И перенос заседаний - это, безусловно, один из вариантов тактики затягивания процесса - растолковал Александр Сытников.

Отметим

Согласно украинскому законодательству (в частности, Гражданского процессуального кодекса, Хозяйственного процессуального кодекса и Уголовного процессуального кодекса), суд имеет право перенести судебное заседание в случае наличия обоснованных оснований. Среди них:

неявка участника дела по уважительной причине (болезнь, командировка, форс-мажор);

неявка адвоката или защитника (уважительная причина отсутствия адвоката, замена адвоката (новый представитель нуждается во времени на ознакомление с делом);

несоблюдение процессуальных сроков (сторона не успела ознакомиться с материалами дела, исковые/отзывы/доказательства были поданы с опозданием);

потребность в истребовании дополнительных доказательств (подано ходатайство об истребовании документов, нужна экспертиза, опрос свидетелей, другие процессуальные действия);

отвод судьи или состава суда;

изменение процессуального статуса лица;

нарушение правил уведомления сторон (если сторона не получила повестку надлежащим образом).

Добавим

Вероятно, адвокат обвиняемого во взяточничестве народного депутата Сергея Кузьминых злоупотребляет нормами закона и игнорирует заседания суда. Как ранее писал УНН, тот неоднократно затягивал судебное разбирательство, отдавая предпочтение другим заседаниям.

В очередной раз защитник отдает предпочтение другим процессуальным действиям этому уголовному производству - отметила тогда председательствующая судья.

Сам обвиняемый Сергей Кузьминых уже 22 раза срывал заседания суда. При том, что всего состоялось 86 судебных заседаний, назначенных по его делу. То есть Кузьминых проигнорировал почти каждое 4 заседание. Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде в ответ на запрос УНН.

При этом, нардеп не пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда под предлогом командировки в Молдову с целью укрепления межпарламентского сотрудничества. Как пояснили УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, на нардепа не возлагалась обязанность сдать загранпаспорта и сообщать стороне обвинения о выезде за границу.

Как пояснил бывший заместитель генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец, сторона обвинения должна просить суд изменить Кузьминых меру пресечения на содержание под стражей из-за невыполнения им процессуальных обязанностей.

Напомним

Нардепа, председателя подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых поймали на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования.

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области.

31 января 2022 года тогдашняя Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "скрывания" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно, залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств.