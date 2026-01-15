Линия 112 начала принимать сообщения об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения - Клименко

$43.180.08
50.320.20
ukru
Эксклюзив
08:19 • 19582 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 27050 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
07:52 • 17238 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 19352 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 40145 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 35807 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 37658 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 34217 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 27863 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 23435 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Наступ россиян в Украине замедлился: в ISW назвали причиныPhoto15 января, 03:07 • 19889 просмотра
"Ущерб от ВСУ": Россия пытается уйти от ответственности за разрушенный Донбасс - ЦПД15 января, 04:04 • 17401 просмотра
В Киеве из-за атаки РФ обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствияPhoto06:59 • 16203 просмотра
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак РФ обесточивание на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго08:33 • 14102 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 12824 просмотра
публикации
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 13228 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
08:19 • 19557 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко08:08 • 27010 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 44389 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 56809 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Алексей Гончаренко
Бабак Сергей Витальевич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей07:20 • 7586 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 36686 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 70839 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 62310 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 66476 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Фильм

Линия 112 начала принимать сообщения об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения - Клименко

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что линия 112 принимает сообщения об отсутствии тепла, воды и света. Операторы передают данные в штаб и комиссии ТЭБ и ЧС, а также предоставляют информацию о ближайших пунктах несокрушимости.

Линия 112 начала принимать сообщения об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения - Клименко

Линия 112 работает в режиме приема сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Мы привлекли к работе дополнительных операторов, чтобы оперативно обрабатывать не только обращения в экстренные службы - спасателей, полиции, медицинской помощи или газовой службы, но и получать информацию о критической ситуации в домах граждан 

- сообщил министр.

По словам Клименко, эти данные операторы безотлагательно передают в штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в городе Киеве и комиссии ТЭБ и ЧС для быстрой организации помощи людям в нынешних сложных условиях. 

В Киеве должно быть увеличено количество Пунктов Несокрушимости и проверены существующие - Зеленский14.01.26, 19:46 • 3786 просмотров

Кроме того, он подчеркнул, что операторы будут предоставлять информацию о ближайшем пункте несокрушимости или местах обогрева. И при необходимости будут направлять экипажи экстренных служб.

Напоминаю, что даже при отсутствии мобильной связи можно обратиться на 112. Для этого подключитесь к сети WI-Fi (доступно в пунктах несокрушимости, торговых центрах, медицинских учреждениях и т.д.), загрузите приложение 112 Ukraine и авторизуйтесь. А еще лучше - заблаговременно установите приложение 

- резюмировал министр.

Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве15.01.26, 13:34 • 1376 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Игорь Клименко
Киев