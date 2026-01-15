Линия 112 начала принимать сообщения об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения - Клименко

Линия 112 работает в режиме приема сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Мы привлекли к работе дополнительных операторов, чтобы оперативно обрабатывать не только обращения в экстренные службы - спасателей, полиции, медицинской помощи или газовой службы, но и получать информацию о критической ситуации в домах граждан - сообщил министр.

По словам Клименко, эти данные операторы безотлагательно передают в штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в городе Киеве и комиссии ТЭБ и ЧС для быстрой организации помощи людям в нынешних сложных условиях.

В Киеве должно быть увеличено количество Пунктов Несокрушимости и проверены существующие - Зеленский

Кроме того, он подчеркнул, что операторы будут предоставлять информацию о ближайшем пункте несокрушимости или местах обогрева. И при необходимости будут направлять экипажи экстренных служб.

Напоминаю, что даже при отсутствии мобильной связи можно обратиться на 112. Для этого подключитесь к сети WI-Fi (доступно в пунктах несокрушимости, торговых центрах, медицинских учреждениях и т.д.), загрузите приложение 112 Ukraine и авторизуйтесь. А еще лучше - заблаговременно установите приложение - резюмировал министр.

Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве