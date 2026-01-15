Лінія 112 почала приймати повідомлення про відсутність тепло-, водо- та електропостачання - Клименко

Лінія 112 працює в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає УНН.

Ми залучили до роботи додаткових операторів, аби оперативно опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб - рятувальників, поліції, медичної допомоги чи газової служби, а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян - повідомив міністр.

За словами Клименка, ці дані оператори невідкладно передають до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії ТЕБ та НС для швидкої організації допомоги людям у нинішніх складних умовах.

Крім того, він наголосів, що оператори надаватимуть інформацію про найближчий пункт незламності чи місця обігріву. І за потреби скеровуватимуть екіпажі екстрених служб.

Нагадую, що навіть за відсутності мобільного звʼязку можна звернутися на 112. Для цього підключіться до мережі WI-Fi (доступно в пунктах незламності, торгових центрах, медичних закладах тощо), завантажте застосунок 112 Ukraine та авторизуйтеся. А ще краще - завчасно встановіть застосунок - резюмував міністр.

