Ексклюзив
08:19 • 19445 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 26849 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 17138 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 19257 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 40064 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 35770 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 37624 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 34215 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27861 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 23434 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Лінія 112 почала приймати повідомлення про відсутність тепло-, водо- та електропостачання - Клименко

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що лінія 112 приймає повідомлення про відсутність тепла, води та світла. Оператори передають дані до штабу та комісії ТЕБ та НС, а також надають інформацію про найближчі пункти незламності.

Лінія 112 почала приймати повідомлення про відсутність тепло-, водо- та електропостачання - Клименко

Лінія 112 працює в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає УНН.

Ми залучили до роботи додаткових операторів, аби оперативно опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб - рятувальників, поліції, медичної допомоги чи газової служби, а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян 

- повідомив міністр.

За словами Клименка, ці дані оператори невідкладно передають до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії ТЕБ та НС для швидкої організації допомоги людям у нинішніх складних умовах. 

У Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та перевірка наявних - Зеленський14.01.26, 19:46 • 3784 перегляди

Крім того, він наголосів, що оператори надаватимуть інформацію про найближчий пункт незламності чи місця обігріву. І за потреби скеровуватимуть екіпажі екстрених служб.

Нагадую, що навіть за відсутності мобільного звʼязку можна звернутися на 112. Для цього підключіться до мережі WI-Fi (доступно в пунктах незламності, торгових центрах, медичних закладах тощо), завантажте застосунок 112 Ukraine та авторизуйтеся. А ще краще - завчасно встановіть застосунок 

- резюмував міністр.

Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві15.01.26, 13:34 • 1372 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Ігор Клименко
Київ