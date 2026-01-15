$43.180.08
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак РФ обесточивание на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру, обесточив Житомирщину и Харьковщину. В Киеве и Киевской области действуют сетевые ограничения, графики отключений временно не применяются.

Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак РФ обесточивание на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго

Из-за новых атак РФ обесточены Житомирская и Харьковская области, в Киеве и области до сих пор самая сложная ситуация - действуют сетевые ограничения, как и в Одесской области, от непогоды перебои со светом в двух областях, в нескольких областях аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"Ночью враг в очередной раз наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате обесточены потребители в Житомирской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы, как указано, продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

"Самой сложной сейчас является ситуация в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметили в Минэнерго.

Восстановительные работы в столице и Киевской области, как сообщается, "продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия".

"Сетевые ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага", - сказано в сообщении.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями, указали в Минэнерго.

Непогода

"Из-за непогоды остаются обесточенными 7 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях", - сообщили в Минэнерго.

Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Графики и аварийные отключения

В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

"В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов", - сообщили в министерстве.

Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Юлия Шрамко

