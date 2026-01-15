Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго
Київ • УНН
Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру, знеструмивши Житомирщину та Харківщину. У Києві та Київській області діють мережеві обмеження, графіки відключень тимчасово не застосовуються.
Через нові атаки рф знеструмлення у Житомирській та Харківській областях, у Києві та області досі найскладніша ситуація - діють мережеві обмеження, як і на Одещині, від негоди перебої зі світлом у двох областях, у кількох областях аварійні відключення, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.
Ворожі обстріли
"Вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого знеструмлено споживачів на Житомирщині та Харківщині", - ідеться у повідомленні.
Аварійно-відновлювальні роботи, як вказано, тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.
"Найскладнішою нині є ситуація у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили у Міненерго.
Відновлювальні роботи у столиці та на Київщині, як повідомляється, "тривають цілодобово, незважаючи на складні погодні умови".
"Мережеві обмеження, як і в попередні тижні, зберігаються на Одещині. У регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога", - сказано у повідомленні.
Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями, вказали у Міненерго.
Негода
"Через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині", - повідомили у Міненерго.
Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.
Графіки і аварійні відключення
У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.
"У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів", - повідомили у міністерстві.
Українців закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
