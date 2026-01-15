Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго

Через нові атаки рф знеструмлення у Житомирській та Харківській областях, у Києві та області досі найскладніша ситуація - діють мережеві обмеження, як і на Одещині, від негоди перебої зі світлом у двох областях, у кількох областях аварійні відключення, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого знеструмлено споживачів на Житомирщині та Харківщині", - ідеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи, як вказано, тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

"Найскладнішою нині є ситуація у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили у Міненерго.

Відновлювальні роботи у столиці та на Київщині, як повідомляється, "тривають цілодобово, незважаючи на складні погодні умови".

"Мережеві обмеження, як і в попередні тижні, зберігаються на Одещині. У регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога", - сказано у повідомленні.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями, вказали у Міненерго.

Негода

"Через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині", - повідомили у Міненерго.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Графіки і аварійні відключення

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

"У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів", - повідомили у міністерстві.

Українців закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

