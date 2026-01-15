$43.180.08
Ексклюзив
08:19 • 946 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 1858 перегляди
Астролог заявляє про резонанс між гороскопом Юлії Тимошенко та подіями в країні під час параду планет
Ексклюзив
07:52 • 2434 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 7318 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 30815 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 30951 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 32797 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 32352 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 26684 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 22521 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру, знеструмивши Житомирщину та Харківщину. У Києві та Київській області діють мережеві обмеження, графіки відключень тимчасово не застосовуються.

Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго

Через нові атаки рф знеструмлення у Житомирській та Харківській областях, у Києві та області досі найскладніша ситуація - діють мережеві обмеження, як і на Одещині, від негоди перебої зі світлом у двох областях, у кількох областях аварійні відключення, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого знеструмлено споживачів на Житомирщині та Харківщині", - ідеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи, як вказано, тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

"Найскладнішою нині є ситуація у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили у Міненерго.

Відновлювальні роботи у столиці та на Київщині, як повідомляється, "тривають цілодобово, незважаючи на складні погодні умови".

"Мережеві обмеження, як і в попередні тижні, зберігаються на Одещині. У регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога", - сказано у повідомленні.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями, вказали у Міненерго.

Негода

"Через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині", - повідомили у Міненерго.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Графіки і аварійні відключення

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

"У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів", - повідомили у міністерстві.

Українців закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Аварійні відключення світла ввели у низці регіонів: деталі15.01.26, 09:50 • 784 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаКиївКиївська область
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Житомирська область
Київська область
Харківська область
Одеська область
Чернігівська область
Україна
Київ