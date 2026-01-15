Аварійні відключення світла ввели у низці регіонів: деталі

У низці областей України вранці застосували аварійні відключення електроенергії, пише УНН з посиланням на дані місцевих енергокомпаній та обленерго.

Полтавщина

У Полтаваобленерго вранці повідомили, що "15 січня 2026 року отримана команда від НЕК "Укренерго" в Полтавській області з 8:00 застосувати ГАВ в об'ємі 5 черг". А потім додали: "О 8:38 отримана команда від НЕК "Укренерго" ввести додатково ГАВ з 6 по 10 черги".

Сумщина

"О 08:38 введено ГАВ додатково для 6,7,8,9,10 черг, відповідно до команди з НЕК "Укренерго", - повідомили в Сумиобленерго.

Київ

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

Київщина

"В Броварському та Бориспільському районах введені екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють. Електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації. В інших районах області діють графіки стабілізаційних відключень", - зазначили у ДТЕК Київські регіональні електромережі.