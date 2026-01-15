Аварійні відключення світла ввели у низці регіонів: деталі

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
07:52 • 294 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 4710 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
02:34 • 29384 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 29730 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 31673 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 31670 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 26240 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 22286 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 19389 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 16192 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вбивства в Ірані припиняються, жодних планів щодо страт немає - Трамп14 січня, 21:59 • 7832 перегляди
Міненерго попереджає про фішингову розсилку з вимогою оплати14 січня, 22:32 • 10628 перегляди
"Пора починати пити": Кая Каллас своєрідно привітала євродепутатів зі святами14 січня, 23:41 • 10479 перегляди
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причиниPhoto03:07 • 8772 перегляди
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД04:04 • 4138 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 34722 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 46278 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 52940 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 69323 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 78861 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Ілон Маск
Кір Стармер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Ґренландія
Данія
Китай
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 32043 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 66434 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 58317 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 62615 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 63691 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Шахед-136

Аварійні відключення світла ввели у низці регіонів: деталі

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Вранці 15 січня 2026 року у Полтавській, Сумській, Київській областях та Києві застосовано аварійні відключення електроенергії. НЕК "Укренерго" дала команду на введення ГАВ.

Аварійні відключення світла ввели у низці регіонів: деталі

У низці областей України вранці застосували аварійні відключення електроенергії, пише УНН з посиланням на дані місцевих енергокомпаній та обленерго.

Полтавщина

У Полтаваобленерго вранці повідомили, що "15 січня 2026 року отримана команда від НЕК "Укренерго" в Полтавській області з 8:00 застосувати ГАВ в об'ємі 5 черг". А потім додали: "О 8:38 отримана команда від НЕК "Укренерго" ввести додатково ГАВ з 6 по 10 черги".

Сумщина

"О 08:38 введено ГАВ додатково для 6,7,8,9,10 черг, відповідно до команди з НЕК "Укренерго", - повідомили в Сумиобленерго.

Киянам повідомили, коли повернуться до погодинних відключень світла13.01.26, 17:33 • 3672 перегляди

Київ

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії.  Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

Київщина

"В Броварському та Бориспільському районах введені екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють. Електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації. В інших районах області діють графіки стабілізаційних відключень", - зазначили у ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Юлія Шрамко

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна
Київ