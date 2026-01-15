Аварийные отключения света ввели в ряде регионов: детали
Киев • УНН
Утром 15 января 2026 года в Полтавской, Сумской, Киевской областях и Киеве применены аварийные отключения электроэнергии. НЭК "Укрэнерго" дала команду на введение ГАО.
В ряде областей Украины утром применили аварийные отключения электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на данные местных энергокомпаний и облэнерго.
Полтавщина
В Полтаваоблэнерго утром сообщили, что "15 января 2026 года получена команда от НЭК "Укрэнерго" в Полтавской области с 8:00 применить ГАО в объеме 5 очередей". А затем добавили: "В 8:38 получена команда от НЭК "Укрэнерго" ввести дополнительно ГАО с 6 по 10 очереди".
Сумщина
"В 08:38 введено ГАО дополнительно для 6,7,8,9,10 очередей, согласно команде из НЭК "Укрэнерго", - сообщили в Сумыоблэнерго.
Киев
"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", - сообщили в ДТЭК Киевские электросети.
Киевщина
"В Броварском и Бориспольском районах введены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют. Электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации. В других районах области действуют графики стабилизационных отключений", - отметили в ДТЭК Киевские региональные электросети.