Аварийные отключения света ввели в ряде регионов: детали

06:16 • 4168 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
02:34 • 29030 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 29396 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 31349 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 31462 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 26151 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 22228 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 19364 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 16172 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 15296 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзивы
Убийства в Иране прекращаются, планов казней нет - Трамп
Минэнерго предупреждает о фишинговой рассылке с требованием оплаты
"Пора начинать пить": Кая Каллас своеобразно поздравила евродепутатов с праздниками
Наступ россиян в Украине замедлился: в ISW назвали причины
"Ущерб от ВСУ": Россия пытается уйти от ответственности за разрушенный Донбасс - ЦПД
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 34479 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обысках
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 52701 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 69041 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 78643 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Илон Маск
Кир Стармер
Соединённые Штаты
Украина
Гренландия
Дания
Китай
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Шахед-136

Аварийные отключения света ввели в ряде регионов: детали

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Утром 15 января 2026 года в Полтавской, Сумской, Киевской областях и Киеве применены аварийные отключения электроэнергии. НЭК "Укрэнерго" дала команду на введение ГАО.

Аварийные отключения света ввели в ряде регионов: детали

В ряде областей Украины утром применили аварийные отключения электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на данные местных энергокомпаний и облэнерго.

Полтавщина

В Полтаваоблэнерго утром сообщили, что "15 января 2026 года получена команда от НЭК "Укрэнерго" в Полтавской области с 8:00 применить ГАО в объеме 5 очередей". А затем добавили: "В 8:38 получена команда от НЭК "Укрэнерго" ввести дополнительно ГАО с 6 по 10 очереди".

Сумщина

"В 08:38 введено ГАО дополнительно для 6,7,8,9,10 очередей, согласно команде из НЭК "Укрэнерго", - сообщили в Сумыоблэнерго.

Киевлянам сообщили, когда вернутся к почасовым отключениям света13.01.26, 17:33 • 3672 просмотра

Киев

"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии.  Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", - сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

Киевщина

"В Броварском и Бориспольском районах введены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют. Электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации. В других районах области действуют графики стабилизационных отключений", - отметили в ДТЭК Киевские региональные электросети.

Юлия Шрамко

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина
Киев