Киевлянам сообщили, когда вернутся к почасовым отключениям света

Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам отключений в Киеве, хотя и жестких, "произойдет сразу после завершения аварийно-восстановительных работ", разъяснили в Минэнерго во вторник относительно ситуации с электроснабжением в столице, пишет УНН.

Как отметили в Минэнерго, ситуация в энергосистеме остается сложной из-за новых вражеских атак и непогоды, что заставило временно отменить графики и перейти к аварийным ограничениям в Киеве и ряде других областей.

Несмотря на морозы и обстрелы, как отмечается, энергетики работают в режиме 24/7, чтобы как можно быстрее починить поврежденное оборудование и стабилизировать систему.

Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям – хотя и жестким графикам – произойдет сразу после завершения необходимых аварийно-восстановительных работ, которые не прекращаются ни на минуту