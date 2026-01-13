Киевлянам сообщили, когда вернутся к почасовым отключениям света
Киев • УНН
Минэнерго анонсировало возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям света в Киеве после завершения аварийно-восстановительных работ. Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за атак и непогоды.
Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам отключений в Киеве, хотя и жестких, "произойдет сразу после завершения аварийно-восстановительных работ", разъяснили в Минэнерго во вторник относительно ситуации с электроснабжением в столице, пишет УНН.
Детали
Как отметили в Минэнерго, ситуация в энергосистеме остается сложной из-за новых вражеских атак и непогоды, что заставило временно отменить графики и перейти к аварийным ограничениям в Киеве и ряде других областей.
Несмотря на морозы и обстрелы, как отмечается, энергетики работают в режиме 24/7, чтобы как можно быстрее починить поврежденное оборудование и стабилизировать систему.
Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям – хотя и жестким графикам – произойдет сразу после завершения необходимых аварийно-восстановительных работ, которые не прекращаются ни на минуту
