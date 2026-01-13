Киевлянам сообщили, когда вернутся к почасовым отключениям света

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Эксклюзив
14:15 • 5674 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 10578 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 17165 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 17427 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 22079 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 31412 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 48296 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 35864 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 34016 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 60600 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
88%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киев и часть области переведены на аварийные отключения: Минэнерго объяснило13 января, 06:39 • 5986 просмотра
россияне атаковали ТЭС ДТЭК 13 января: повреждено оборудование13 января, 06:52 • 7346 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ13 января, 08:16 • 19855 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 22702 просмотра
Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудниковPhoto14:28 • 5832 просмотра
публикации
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
12:46 • 17163 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 22766 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 60599 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 55217 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 60716 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Государственная граница Украины
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix15:09 • 1262 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 45055 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 39458 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 44584 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 46348 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал

Киевлянам сообщили, когда вернутся к почасовым отключениям света

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Минэнерго анонсировало возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям света в Киеве после завершения аварийно-восстановительных работ. Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за атак и непогоды.

Киевлянам сообщили, когда вернутся к почасовым отключениям света

Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам отключений в Киеве, хотя и жестких, "произойдет сразу после завершения аварийно-восстановительных работ", разъяснили в Минэнерго во вторник относительно ситуации с электроснабжением в столице, пишет УНН.

Детали

Как отметили в Минэнерго, ситуация в энергосистеме остается сложной из-за новых вражеских атак и непогоды, что заставило временно отменить графики и перейти к аварийным ограничениям в Киеве и ряде других областей.

Несмотря на морозы и обстрелы, как отмечается, энергетики работают в режиме 24/7, чтобы как можно быстрее починить поврежденное оборудование и стабилизировать систему.

Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям – хотя и жестким графикам – произойдет сразу после завершения необходимых аварийно-восстановительных работ, которые не прекращаются ни на минуту

- указали в Минэнерго.

В Киеве и 7 областях обесточивания после новой атаки рф на энергетику, есть вынужденные отключения - Минэнерго13.01.26, 10:40 • 2698 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Киев