Киянам повідомили, коли повернуться до погодинних відключень світла

Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень у Києві, хоча і жорстких, "відбудеться одразу після завершення аварійно-відновлювальних робіт", роз'яснили у Міненерго у вівторок щодо ситуації з електропостачанням у столиці, пише УНН.

Як зазначили у Міненерго, ситуація в енергосистемі залишається складною через нові ворожі атаки й негоду, що змусило тимчасово скасувати графіки та перейти до аварійних обмежень у Києві й низці інших областей.

Попри морози та обстріли, як зауважується, енергетики працюють у режимі 24/7, щоб якнайшвидше полагодити пошкоджене обладнання та стабілізувати систему.

Повернення до прогнозованих погодинних відключень – хоча й жорстких графіків – відбудеться одразу після завершення необхідних аварійно-відновлювальних робіт, які не припиняються ні на хвилину