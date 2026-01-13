Киянам повідомили, коли повернуться до погодинних відключень світла
Київ • УНН
Міненерго анонсувало повернення до прогнозованих погодинних відключень світла в Києві після завершення аварійно-відновлювальних робіт. Ситуація в енергосистемі залишається складною через атаки та негоду.
Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень у Києві, хоча і жорстких, "відбудеться одразу після завершення аварійно-відновлювальних робіт", роз'яснили у Міненерго у вівторок щодо ситуації з електропостачанням у столиці, пише УНН.
Деталі
Як зазначили у Міненерго, ситуація в енергосистемі залишається складною через нові ворожі атаки й негоду, що змусило тимчасово скасувати графіки та перейти до аварійних обмежень у Києві й низці інших областей.
Попри морози та обстріли, як зауважується, енергетики працюють у режимі 24/7, щоб якнайшвидше полагодити пошкоджене обладнання та стабілізувати систему.
Повернення до прогнозованих погодинних відключень – хоча й жорстких графіків – відбудеться одразу після завершення необхідних аварійно-відновлювальних робіт, які не припиняються ні на хвилину
