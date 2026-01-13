Киянам повідомили, коли повернуться до погодинних відключень світла

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Ексклюзив
14:15 • 5208 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 10129 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 16563 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 17063 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 21728 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 31282 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 48181 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35812 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33980 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 60318 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Київ та частину області перевели на аварійні відключення: Міненерго пояснило13 січня, 06:39
росіяни атакували ТЕС ДТЕК 13 січня: пошкоджено обладнання13 січня, 06:52
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ13 січня, 08:16
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto14:28
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 16559 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 60318 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Запорізька область
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

Киянам повідомили, коли повернуться до погодинних відключень світла

Київ • УНН

 • 798 перегляди

Міненерго анонсувало повернення до прогнозованих погодинних відключень світла в Києві після завершення аварійно-відновлювальних робіт. Ситуація в енергосистемі залишається складною через атаки та негоду.

Киянам повідомили, коли повернуться до погодинних відключень світла

Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень у Києві, хоча і жорстких, "відбудеться одразу після завершення аварійно-відновлювальних робіт", роз'яснили у Міненерго у вівторок щодо ситуації з електропостачанням у столиці, пише УНН.

Деталі

Як зазначили у Міненерго, ситуація в енергосистемі залишається складною через нові ворожі атаки й негоду, що змусило тимчасово скасувати графіки та перейти до аварійних обмежень у Києві й низці інших областей.

Попри морози та обстріли, як зауважується, енергетики працюють у режимі 24/7, щоб якнайшвидше полагодити пошкоджене обладнання та стабілізувати систему.

Повернення до прогнозованих погодинних відключень – хоча й жорстких графіків – відбудеться одразу після завершення необхідних аварійно-відновлювальних робіт, які не припиняються ні на хвилину

- вказали у Міненерго.

У Києві та 7 областях знеструмлення після нової атаки рф на енергетику, є вимушені відключення - Міненерго13.01.26, 10:40 • 2678 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Київ