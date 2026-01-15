$43.180.08
Эксклюзив
08:19
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
07:52
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
06:16
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
В воинской части разоблачили схему на 47 млн грн на "бумажных" FPV-дронах

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Разоблачена преступная организация в воинской части, которая присвоила более 47 млн грн бюджетных средств. Бывший командир создал схему по поставке несуществующих FPV-дронов и некачественного оборудования.

В воинской части разоблачили схему на 47 млн грн на "бумажных" FPV-дронах

Преступная организация в воинской части присвоила 47 млн грн на "бумажных" FPV-дронах, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Детали

"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона следователи ТУ ГБР разоблачили преступную организацию, действовавшую внутри одной из воинских частей и присваивавшую бюджетные средства, выделенные на оборонные закупки", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2024 году бывший командир воинской части создал устойчивую иерархическую структуру, в которую привлек действующих военнослужащих, ответственных за планирование закупок, прием имущества и оформление документации, а также гражданское лицо, обеспечивавшее взаимодействие с поставщиками.

"В течение апреля-декабря 2024 года участники преступной организации заключили 37 договоров на якобы поставку FPV-дронов и оптического оборудования. Фактическая поставка беспилотников в воинскую часть не осуществлялась, а часть оптического оборудования была заменена на изделия, не соответствующие заявленным техническим характеристикам", - рассказали в прокуратуре.

При этом, по данным прокуратуры, "должностные лица оформляли документы о выполнении договоров без реальной поставки имущества, внося в них недостоверные сведения, на основании чего осуществлялось перечисление бюджетных средств".

В результате противоправных действий государственному бюджету, как указано, нанесен ущерб на сумму более 47 млн грн, что непосредственно повлияло на надлежащее обеспечение воинского подразделения в условиях военного положения.

12 января 2026 года в городе Краматорске участники преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по фактам создания и участия в преступной организации, завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебного подлога.

13 января 2026 удовлетворено ходатайство прокурора и избраны в отношении пятерых участников меры пресечения в виде содержания под стражей, без определения суммы залога.

В ГБР показали фото по делу.

Хищение при закупке дронов через ФОПы: разоблачена схема присвоения почти 2 млн грн
31.07.25, 12:53

Юлия Шрамко

