У військовій частині викрили схему на 47 млн грн на "паперових" FPV-дронах

Ексклюзив
08:19 • 5028 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 7764 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 5622 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 10209 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 32154 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 31717 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 33557 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 32705 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 26898 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 22686 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 5028 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
08:08 • 7764 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 37132 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшуки
14 січня, 11:32 • 48968 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?
14 січня, 07:00 • 55364 перегляди
Київ • УНН

 • 178 перегляди

Викрито злочинну організацію у військовій частині, яка привласнила понад 47 млн грн бюджетних коштів. Колишній командир створив схему з постачання неіснуючих FPV-дронів та неякісного обладнання.

Злочинна організація у військовій частині привласнила 47 млн грн на "паперових" FPV-дронах, повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, пише УНН.

Деталі

"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону слідчі ТУ ДБР викрили злочинну організацію, що діяла всередині однієї з військових частин та привласнювала бюджетні кошти, виділені на оборонні закупівлі", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, у 2024 році колишній командир військової частини створив стійку ієрархічну структуру, до якої залучив діючих військовослужбовців, відповідальних за планування закупівель, приймання майна та оформлення документації, а також цивільну особу, яка забезпечувала взаємодію з постачальниками.

"Упродовж квітня-грудня 2024 року учасники злочинної організації уклали 37 договорів на нібито постачання FPV-дронів та оптичного обладнання. Фактичне постачання безпілотників до військової частини не здійснювалося, а частину оптичного обладнання було замінено на вироби, що не відповідали заявленим технічним характеристикам", - розповіли у прокуратурі.

При цьому, за даними прокуратури, "службові особи оформлювали документи про виконання договорів без реальної поставки майна, вносячи до них недостовірні відомості, на підставі чого здійснювалося перерахування бюджетних коштів".

Унаслідок протиправних дій державному бюджету, як вказано, завдано збитків на суму понад 47 млн грн, що безпосередньо вплинуло на належне забезпечення військового підрозділу в умовах воєнного стану.

12 січня 2026 року у місті Краматорську учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службового підроблення.

13 січня 2026 задоволено клопотання прокурора та обрано стосовно пʼятьох учасників запобіжні заходи у виді тримання під вартою, без визначення суми застави.

У ДБР показали фото у справі.

Розкрадання на закупівлі дронів через ФОПи: викрито схему привласнення майже 2 млн грн 31.07.25, 12:33 • 3914 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Техніка
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Краматорськ