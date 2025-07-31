Розкрадання на закупівлі дронів через ФОПи: викрито схему привласнення майже 2 млн грн

Правоохоронці ліквідували чергову схему розкрадання оборонних коштів - на території Київської області, на привласнені коштів у справі закупівлі бойових дронів, викрито начальника фінслужби однієї з бригад ЗСУ. Передає УНН із посиланням на пресслужби СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, головному бухгалтеру однієї з військових частин, а також підприємцю інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою, своїм службовим становищем.

У пресслужбі СБУ вказують, що було виявлено:

представник фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ привласнював гроші на закупівлі бойових дронів.

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Йдеться про безпілотні авіаційні комплекси, які з’єднання використовує для аеророзвідки та коригування артилерійського вогню по штурмових групах окупантів на Краматорському напрямку.

Як була організована оборудка

Схему розкрадання коштів було організовано ще у 2023–2024 роках. Керівник фін-економічної бригади уклав декілька договорів за завищеними цінами з підприємством свого приятеля.

Фігуранти встигли привласнити на закупівлі безпілотних систем майже 2 млн гривень. За ці гроші можна було придбати ще декілька оптових партій розвідувальних БпЛА, які в режимі 24/7 потрібні українським воїнам на передовій. - наголошує пресслужба СБУ.

Допомогли підконтрольні ФОПи

Через підконтрольні ФОПи ділки створювали штучну конкуренцію на тендерах, подаючи пропозиції з завищеними цінами.

На основі проведених тендерів між військовою частиною та ФОПами укладались договори на постачання квадрокоптерів та комплектуючих — камер нічного бачення, акумуляторів, пультів тощо. - пояснює Офіс Генерального прокурора.

Довідково

За матеріалами розслідування, усього укладено 7 договорів на 15 млн грн. Розмір завданих збитків — 1,9 млн грн.

Було проведено обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено документацію, яка підтверджує оборудку.

На підставі зібраних доказів начфіну бригади та його спільнику-підприємцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Прокурори подали до суду клопотання про арешт підозрюваного військовослужбовця.

Нагадаємо

У Дніпрі командиру військової частини повідомлено про підозру за покривання підлеглого, який привласнив 24 прилади нічного бачення. Його бездіяльність призвела до збитків державі на понад 3,8 млн грн.

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