Покривав розкрадання приладів нічного бачення на майже 4 млн грн: командиру військової частини повідомили про підозру

У Дніпрі командиру однієї з військових частин повідомили про підозру через те, що він покривав підлеглого, який привласнив 24 прилади нічного бачення. Посадовець знав про злочин, але не повідомив правоохоронців і не зупинив протиправні дії, унаслідок яких державі було завдано збитків на понад 3,8 млн грн.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора пише УНН.

За даними слідства, командир однієї з військових частин у м. Дніпро достеменно знав, що його підлеглий – начальник логістики – вчинив привласнення військового майна, а саме - 24 прилади нічного бачення. Разом з цим, посадовець не вжив жодних заходів для припинення злочину та не повідомив про це відповідні правоохоронні органи - ідеться у дописі.

Прокурори додали, що у результаті його бездіяльності "державі завдано збитків на понад 3,8 млн грн".

Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили командиру про підозру за ч. 4 ст. 426 КК України - повідомили в офісі генпрокурора.

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