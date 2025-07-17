Сплатили майже 2 млн грн за землю, якою не користувалися: керівника муніципального хору "Київ" підозрюють у завданні збитків столиці

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
08:49 • 690 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
04:00 • 144795 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 94936 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:34 • 121183 перегляди
Галущенко - міністр юстиції, Гринчук - міністр енергетики, Улютін - міністр соцполітики: у "Слузі народу" назвали кандидатів на посади в уряді
16 липня, 17:16 • 107952 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 90308 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
16 липня, 13:16 • 224612 перегляди
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються
16 липня, 12:12 • 68492 перегляди
Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра
Ексклюзив
16 липня, 09:44 • 77781 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
16 липня, 09:05 • 90604 перегляди
Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.3м/с
74%
745мм
Популярнi новини
У Європі здійснили масштабну операцію проти мережі проросійських хакерів: подробиці16 липня, 22:55 • 79033 перегляди
"Неймовірні інновації": Келлог високо оцінив виробництво українських дронів17 липня, 01:16 • 74919 перегляди
Дрон влучив у багатоповерхівку в Воронежі, є постраждалі17 липня, 01:38 • 93985 перегляди
Український "Руслан" завершив модернізацію та вирушив до Німеччини17 липня, 02:17 • 32145 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі05:55 • 81422 перегляди
Публікації
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі05:55 • 83057 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф04:00 • 144712 перегляди
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються16 липня, 13:16 • 224552 перегляди
День хот-дога: добірка найсмачніших ідей для приготування16 липня, 11:57 • 169680 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 321822 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Андрій Єрмак
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білий дім
Нідерланди
Реклама
УНН Lite
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень07:35 • 18110 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 156543 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 178494 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 120170 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 132620 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Tesla Model Y
Audi Q5
БМ-21 «Град»

Сплатили майже 2 млн грн за землю, якою не користувалися: керівника муніципального хору "Київ" підозрюють у завданні збитків столиці

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Директор камерного хору "Київ" отримав підозру через службову недбалість. Комунальний заклад сплатив майже 1,9 млн грн за оренду землі, яку мав оплачувати приватний забудовник.

Сплатили майже 2 млн грн за землю, якою не користувалися: керівника муніципального хору "Київ" підозрюють у завданні збитків столиці

Директор - художній керівник камерного хору "Київ" отримав підозру через службову недбалість. За версією слідства, посадовець не змінив умови угоди з інвестором, внаслідок чого комунальний заклад сплатив майже 1,9 млн грн за оренду землі, яку мав оплачувати приватний забудовник. Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру художньому керівнику-директору концертного закладу культури "Муніципальний академічний камерний хор "Київ"" у неналежному виконанні службових обов'язків (ч. 2 ст. 367 КК України)

- йдеться у дописі.

Як зазначають прокурори, встановлено, що він уклав Інвестиційну угоду, згідно з якою на ділянці закладу по вул. Лабораторній мали збудувати офісне приміщення з паркінгом.

Згідно з цією угодою, орендну плату за землю мав сплачувати інвестор. Згодом було підписано Додаткову угоду до Інвестиційного договору, в якій пункту про сплату оренди інвестором вже не було. Як наслідок комунальний концертний заклад платив за землю замість приватної компанії

- додали у прокуратурі.

Посадовець мав врегулювати питання оплати землі та змінити цей пункт угоди, щоб комунальне підприємство не платило за ділянку, якою не користується. Втім, жодних дій посадовець, як вказано, не вчинив.

Внаслідок цього бюджету столиці було "завдано матеріальної шкоди на майже 1,9 млн гривень" – саме таку суму комунальне підприємство за кілька років сплатило за оренду землі.

Фіктивне бронювання та розкрадання в комунальних підприємствах Одеси: провели понад 50 обшуків, є затримані16.07.25, 18:21 • 3536 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоКиївКримінал та НП
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9