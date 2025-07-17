Сплатили майже 2 млн грн за землю, якою не користувалися: керівника муніципального хору "Київ" підозрюють у завданні збитків столиці

Директор - художній керівник камерного хору "Київ" отримав підозру через службову недбалість. За версією слідства, посадовець не змінив умови угоди з інвестором, внаслідок чого комунальний заклад сплатив майже 1,9 млн грн за оренду землі, яку мав оплачувати приватний забудовник. Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає УНН.

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Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру художньому керівнику-директору концертного закладу культури "Муніципальний академічний камерний хор "Київ"" у неналежному виконанні службових обов'язків (ч. 2 ст. 367 КК України) - йдеться у дописі.

Як зазначають прокурори, встановлено, що він уклав Інвестиційну угоду, згідно з якою на ділянці закладу по вул. Лабораторній мали збудувати офісне приміщення з паркінгом.

Згідно з цією угодою, орендну плату за землю мав сплачувати інвестор. Згодом було підписано Додаткову угоду до Інвестиційного договору, в якій пункту про сплату оренди інвестором вже не було. Як наслідок комунальний концертний заклад платив за землю замість приватної компанії - додали у прокуратурі.

Посадовець мав врегулювати питання оплати землі та змінити цей пункт угоди, щоб комунальне підприємство не платило за ділянку, якою не користується. Втім, жодних дій посадовець, як вказано, не вчинив.

Внаслідок цього бюджету столиці було "завдано матеріальної шкоди на майже 1,9 млн гривень" – саме таку суму комунальне підприємство за кілька років сплатило за оренду землі.

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