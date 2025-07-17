Заплатили почти 2 млн грн за землю, которой не пользовались: руководителя муниципального хора "Киев" подозревают в нанесении ущерба столице

Директор - художественный руководитель камерного хора "Киев" получил подозрение из-за служебной халатности. По версии следствия, должностное лицо не изменило условия соглашения с инвестором, в результате чего коммунальное учреждение уплатило почти 1,9 млн грн за аренду земли, которую должен был оплачивать частный застройщик. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении художественному руководителю-директору концертного учреждения культуры "Муниципальный академический камерный хор "Киев"" в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей (ч. 2 ст. 367 УК Украины) - говорится в сообщении.

Как отмечают прокуроры, установлено, что он заключил Инвестиционное соглашение, согласно которому на участке учреждения по ул. Лабораторной должны были построить офисное помещение с паркингом.

Согласно этому соглашению, арендную плату за землю должен был уплачивать инвестор. Впоследствии было подписано Дополнительное соглашение к Инвестиционному договору, в котором пункта об уплате аренды инвестором уже не было. Как следствие коммунальное концертное учреждение платило за землю вместо частной компании - добавили в прокуратуре.

Должностное лицо должно было урегулировать вопрос оплаты земли и изменить этот пункт соглашения, чтобы коммунальное предприятие не платило за участок, которым не пользуется. Однако, никаких действий должностное лицо, как указано, не предприняло.

В результате этого бюджету столицы был "нанесен материальный ущерб на почти 1,9 млн гривен" – именно такую сумму коммунальное предприятие за несколько лет уплатило за аренду земли.

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