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Фиктивное бронирование и хищения на коммунальных предприятиях Одессы: проведено более 50 обысков, есть задержанные

Киев • УНН

 • 432 просмотра

В Одессе задержаны два должностных лица КП "ЖКС "Порто-Франковский" за фиктивное бронирование 14 человек и хищение бюджетных средств. Они также фиктивно оформили более 50 сотрудников для присвоения зарплат.

Фиктивное бронирование и хищения на коммунальных предприятиях Одессы: проведено более 50 обысков, есть задержанные

В Одессе задержаны два должностных лица по делу о фиктивном бронировании и хищении бюджета в коммунальных предприятиях, продолжаются обыски, передает УНН со ссылкой на офис Генпрокурора.

Детали

По материалам следствия, исполняющий обязанности директора и начальник отдела кадров КП "ЖКС "Порто-Франковский" в 2024–2025 годах незаконно оформили на работу и забронировали 14 человек. Эти работники не выполняли никаких трудовых обязанностей и были формально трудоустроены только для получения отсрочки от мобилизации.

Кроме того, в рамках досудебного расследования установлено, что должностные лица КП "ЖКС "Порто-Франковский" и КП "ЖКС "Фонтанский" Одесского городского совета наладили механизм присвоения бюджетных средств, предназначенных на заработную плату и дополнительные выплаты, путем фиктивного оформления более 50 работников.

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Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона в рамках уголовного производства по фактам препятствования законной деятельности ВСУ, присвоения бюджетных средств и служебного злоупотребления сообщили о подозрении двум указанным должностным лицам коммунальных предприятий Одессы.

Добавим

Правоохранителями проведено более 50 обысков по месту работы и проживания фигурантов, других должностных лиц коммунальных предприятий, а также лиц, которые были фиктивно оформлены на должности и незаконно забронированы. Выявлены и изъяты доказательства противоправной деятельности.

Досудебное расследование по ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины осуществляется следователями ОП №3 Одесского РУП №1 и СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении Одесского управления ДВБ Нацполиции.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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