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Фіктивне бронювання та розкрадання в комунальних підприємствах Одеси: провели понад 50 обшуків, є затримані

Київ • УНН

 • 436 перегляди

В Одесі затримано двох посадовців КП "ЖКС "Порто-Франківський" за фіктивне бронювання 14 осіб та розкрадання бюджетних коштів. Вони також фіктивно оформили понад 50 працівників для привласнення зарплат.

Фіктивне бронювання та розкрадання в комунальних підприємствах Одеси: провели понад 50 обшуків, є затримані

В Одесі затримали двох посадовців у справі про фіктивне бронювання та розкрадання бюджету в комунальних підприємствах, тривають обшуки, передає УНН із посиланням на офіс Генпрокурора.

Деталі

За матеріалами слідства, виконувач обов’язків директора та начальника відділу кадрів КП "ЖКС "Порто-Франківський" у 2024–2025 роках незаконно оформили на роботу та забронювали 14 осіб. Ці працівники не виконували жодних трудових обов’язків і були формально працевлаштовані лише для отримання відстрочки від мобілізації.

Окрім того, в межах досудового розслідування встановлено, що службові особи КП "ЖКС "Порто-Франківський" та КП "ЖКС "Фонтанський" Одеської міської ради налагодили механізм привласнення бюджетних коштів, призначених на заробітну плату та додаткові виплати, шляхом фіктивного оформлення понад 50 працівників.

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Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону в межах кримінального провадження за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ, привласнення бюджетних коштів та службового зловживання повідомили про підозру двом вказаним посадовцям комунальних підприємств Одеси.

Додамо

Правоохоронцями проведено понад 50 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів, інших посадовців комунальних підприємств, а також осіб, які були фіктивно оформлені на посади та незаконно заброньовані. Виявлено та вилучено докази протиправної діяльності.

Досудове розслідування за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 114-1 КК України здійснюється слідчими ВП №3 Одеського РУП №1 та СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу Одеського управління ДВБ Нацполіції.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Національна поліція України
Одеса
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