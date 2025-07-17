Покрывал хищение приборов ночного видения на почти 4 млн грн: командиру воинской части сообщили о подозрении

В Днепре командиру одной из воинских частей сообщили о подозрении из-за того, что он покрывал подчиненного, который присвоил 24 прибора ночного видения. Должностное лицо знало о преступлении, но не сообщило правоохранителям и не остановило противоправные действия, в результате которых государству был нанесен ущерб на более чем 3,8 млн грн.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По данным следствия, командир одной из воинских частей в г. Днепр достоверно знал, что его подчиненный – начальник логистики – совершил присвоение военного имущества, а именно - 24 прибора ночного видения. Вместе с этим, должностное лицо не приняло никаких мер для пресечения преступления и не сообщило об этом соответствующие правоохранительные органы - говорится в сообщении.

Прокуроры добавили, что в результате его бездействия "государству нанесен ущерб на более чем 3,8 млн грн".

Прокуроры Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили командиру о подозрении по ч. 4 ст. 426 УК Украины - сообщили в офисе генпрокурора.

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