Покрывал хищение приборов ночного видения на почти 4 млн грн: командиру воинской части сообщили о подозрении
Киев • УНН
В Днепре командиру воинской части сообщено о подозрении за покрывательство подчиненного, который присвоил 24 прибора ночного видения. Его бездействие привело к убыткам государству на более чем 3,8 млн грн.
В Днепре командиру одной из воинских частей сообщили о подозрении из-за того, что он покрывал подчиненного, который присвоил 24 прибора ночного видения. Должностное лицо знало о преступлении, но не сообщило правоохранителям и не остановило противоправные действия, в результате которых государству был нанесен ущерб на более чем 3,8 млн грн.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
По данным следствия, командир одной из воинских частей в г. Днепр достоверно знал, что его подчиненный – начальник логистики – совершил присвоение военного имущества, а именно - 24 прибора ночного видения. Вместе с этим, должностное лицо не приняло никаких мер для пресечения преступления и не сообщило об этом соответствующие правоохранительные органы
Прокуроры добавили, что в результате его бездействия "государству нанесен ущерб на более чем 3,8 млн грн".
Прокуроры Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили командиру о подозрении по ч. 4 ст. 426 УК Украины
Заплатили почти 2 млн грн за землю, которой не пользовались: руководителя муниципального хора "Киев" подозревают в нанесении ущерба столице17.07.25, 11:42 • 3428 просмотров