Хищение при закупке дронов через ФОПы: разоблачена схема присвоения почти 2 млн грн

Правоохранители ликвидировали очередную схему хищения оборонных средств - на территории Киевской области, на присвоении средств в деле закупки боевых дронов, разоблачен начальник финслужбы одной из бригад ВСУ. Передает УНН со ссылкой на пресс-службы СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, главному бухгалтеру одной из воинских частей, а также предпринимателю инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

В пресс-службе СБУ указывают, что было выявлено:

представитель финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ присваивал деньги на закупке боевых дронов.

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Речь идет о беспилотных авиационных комплексах, которые соединение использует для аэроразведки и корректировки артиллерийского огня по штурмовым группам оккупантов на Краматорском направлении.

Как была организована сделка

Схема хищения средств была организована еще в 2023–2024 годах. Руководитель фин-экономической бригады заключил несколько договоров по завышенным ценам с предприятием своего приятеля.

Фигуранты успели присвоить на закупке беспилотных систем почти 2 млн гривен. За эти деньги можно было приобрести еще несколько оптовых партий разведывательных БпЛА, которые в режиме 24/7 нужны украинским воинам на передовой. - отмечает пресс-служба СБУ.

Помогли подконтрольные ФОПы

Через подконтрольные ФОПы дельцы создавали искусственную конкуренцию на тендерах, подавая предложения с завышенными ценами.

На основе проведенных тендеров между воинской частью и ФОПами заключались договоры на поставку квадрокоптеров и комплектующих — камер ночного видения, аккумуляторов, пультов и т.д. - объясняет Офис Генерального прокурора.

Справочно

По материалам расследования, всего заключено 7 договоров на 15 млн грн. Размер нанесенного ущерба — 1,9 млн грн.

Были проведены обыски по местам работы и проживания фигурантов, обнаружена документация, подтверждающая сделку.

На основании собранных доказательств начфину бригады и его сообщнику-предпринимателю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Прокуроры подали в суд ходатайство об аресте подозреваемого военнослужащего.

Напомним

В Днепре командиру воинской части сообщено о подозрении за покрывательство подчиненного, который присвоил 24 прибора ночного видения. Его бездействие привело к убыткам государству на более 3,8 млн грн.

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