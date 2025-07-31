Хищение при закупке дронов через ФОПы: разоблачена схема присвоения почти 2 млн грн

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Эксклюзив
07:35 • 11587 просмотра
Очередной вброс: спикер ОСУВ "Хортица" о заявлении рф о захвате Часового Яра
04:00 • 28088 просмотра
Рада сегодня рассмотрит президентский законопроект о НАБУ и САП
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 120700 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 167333 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 93499 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 09:50 • 90872 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
30 июля, 09:57 • 88344 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
30 июля, 09:53 • 132082 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 55852 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 78681 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
5.2м/с
68%
746мм
Популярные новости
В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты31 июля, 01:49 • 34031 просмотра
Ночная атака рф на Киев: 20 пострадавших, разрушен подъезд и повреждены школы31 июля, 03:22 • 35260 просмотра
Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага04:50 • 29512 просмотра
До 10 человек могут находиться под завалами в Киеве после атаки рф - МВД06:16 • 23894 просмотра
"Пусть следит за своими словами": Трамп ответил медведеву на его угрозы США войной06:53 • 23829 просмотра
публикации
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 120742 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 167382 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 129476 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 148427 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30 июля, 10:22 • 191110 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Виталий Кличко
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Днепропетровская область
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 92780 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 156723 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 215114 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 262233 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 194669 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Truth Social
Крылатая ракета
ЧатГПТ

Хищение при закупке дронов через ФОПы: разоблачена схема присвоения почти 2 млн грн

Киев • УНН

 • 344 просмотра

В Киевской области разоблачена схема хищения средств, где начальник финслужбы ВСУ присвоил почти 2 млн грн на закупке дронов. Он заключал договоры по завышенным ценам с подконтрольными ФОПами, создавая искусственную конкуренцию на тендерах.

Хищение при закупке дронов через ФОПы: разоблачена схема присвоения почти 2 млн грн

Правоохранители ликвидировали очередную схему хищения оборонных средств - на территории Киевской области, на присвоении средств в деле закупки боевых дронов, разоблачен начальник финслужбы одной из бригад ВСУ. Передает УНН со ссылкой на пресс-службы СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, главному бухгалтеру одной из воинских частей, а также предпринимателю инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

В пресс-службе СБУ указывают, что было выявлено:

представитель финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ присваивал деньги на закупке боевых дронов.

Полиция ликвидировала группу мошенников, не поставивших проплаченные дроны ВСУ08.04.25, 16:24 • 12841 просмотр

Речь идет о беспилотных авиационных комплексах, которые соединение использует для аэроразведки и корректировки артиллерийского огня по штурмовым группам оккупантов на Краматорском направлении.

Как была организована сделка

Схема хищения средств была организована еще в 2023–2024 годах. Руководитель фин-экономической бригады заключил несколько договоров по завышенным ценам с предприятием своего приятеля.

Фигуранты успели присвоить на закупке беспилотных систем почти 2 млн гривен. За эти деньги можно было приобрести еще несколько оптовых партий разведывательных БпЛА, которые в режиме 24/7 нужны украинским воинам на передовой.

- отмечает пресс-служба СБУ.

Помогли подконтрольные ФОПы

Через подконтрольные ФОПы дельцы создавали искусственную конкуренцию на тендерах, подавая предложения с завышенными ценами.

На основе проведенных тендеров между воинской частью и ФОПами заключались договоры на поставку квадрокоптеров и комплектующих — камер ночного видения, аккумуляторов, пультов и т.д.

- объясняет Офис Генерального прокурора.

Справочно

По материалам расследования, всего заключено 7 договоров на 15 млн грн. Размер нанесенного ущерба — 1,9 млн грн.

Были проведены обыски по местам работы и проживания фигурантов, обнаружена документация, подтверждающая сделку.

На основании собранных доказательств начфину бригады и его сообщнику-предпринимателю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Прокуроры подали в суд ходатайство об аресте подозреваемого военнослужащего.

Напомним

В Днепре командиру воинской части сообщено о подозрении за покрывательство подчиненного, который присвоил 24 прибора ночного видения. Его бездействие привело к убыткам государству на более 3,8 млн грн.

13 чиновников получили подозрения за 10-миллионную схему хищения леса30.07.25, 13:59 • 2666 просмотров

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Краматорск