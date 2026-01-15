В рф произошел взрыв в центре подготовки МВД, по меньшей мере 9 человек пострадали

В российском Сыктывкаре прогремел взрыв в центре профессиональной подготовки МВД во время строительных работ. Как сообщает российский Telegram-канал Baza, по меньшей мере 9 человек получили травмы, передает УНН.

Детали

На месте работают несколько экипажей скорой помощи и пожарные.

Что стало причиной взрыва — детонация баллона во время проведения ремонтных работ или светошумовая граната устанавливается следствием, добавляет Baza.

Сейчас в здании бушует пожар. Как минимум один человек, спасаясь от дыма и огня, выбрался на строительные леса. На данный момент площадь возгорания составляет около 340 кв. м - говорится в сообщении Telegram-канала.

