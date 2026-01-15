В рф произошел взрыв в центре подготовки МВД, по меньшей мере 9 человек пострадали
Киев • УНН
В российском Сыктывкаре взорвался центр профессиональной подготовки МВД во время строительных работ. По меньшей мере 9 человек получили травмы, на месте работают экстренные службы.
Детали
На месте работают несколько экипажей скорой помощи и пожарные.
Что стало причиной взрыва — детонация баллона во время проведения ремонтных работ или светошумовая граната устанавливается следствием, добавляет Baza.
Сейчас в здании бушует пожар. Как минимум один человек, спасаясь от дыма и огня, выбрался на строительные леса. На данный момент площадь возгорания составляет около 340 кв. м
