Эксклюзив
08:19 • 13665 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 18204 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
07:52 • 12608 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
06:16 • 14863 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 36177 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 33811 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 35736 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 33607 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 27469 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 23110 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
В рф произошел взрыв в центре подготовки МВД, по меньшей мере 9 человек пострадали

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В российском Сыктывкаре взорвался центр профессиональной подготовки МВД во время строительных работ. По меньшей мере 9 человек получили травмы, на месте работают экстренные службы.

В рф произошел взрыв в центре подготовки МВД, по меньшей мере 9 человек пострадали

В российском Сыктывкаре прогремел взрыв в центре профессиональной подготовки МВД во время строительных работ. Как сообщает российский Telegram-канал Baza, по меньшей мере 9 человек получили травмы, передает УНН.

Детали

На месте работают несколько экипажей скорой помощи и пожарные.

Что стало причиной взрыва — детонация баллона во время проведения ремонтных работ или светошумовая граната устанавливается следствием, добавляет Baza.

Сейчас в здании бушует пожар. Как минимум один человек, спасаясь от дыма и огня, выбрался на строительные леса. На данный момент площадь возгорания составляет около 340 кв. м 

- говорится в сообщении Telegram-канала.

Антонина Туманова

Социальная сеть