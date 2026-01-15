У рф стався вибух у центрі підготовки мвс, щонайменше 9 людей постраждали

У російському Сиктивкарі пролунав вибух у центрі професійної підготовки мвс під час будівельних робіт. Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, щонайменше 9 людей отримали травми, передає УНН.

Деталі

На місці працюють кілька екіпажів швидкої допомоги та пожежники.

Що стало причиною вибуху — детонація балона під час проведення ремонтних робіт чи світлошумова граната встановлюється слідством, додає Baza.

Зараз у будівлі вирує пожежа. Як мінімум одна людина, рятуючись від диму та вогню, вибралася на будівельні риштування. На даний момент площа займання становить близько 340 кв. м - йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

