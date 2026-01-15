У рф стався вибух у центрі підготовки мвс, щонайменше 9 людей постраждали

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
08:19 • 13640 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 18165 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 12590 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 14844 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 36161 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 33804 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 35726 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 33603 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27468 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 23110 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прикордонники на півдні України знищили квадроцикли, антену зв'язку та робот окупантів15 січня, 01:23 • 7364 перегляди
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причиниPhoto15 січня, 03:07 • 16064 перегляди
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД15 січня, 04:04 • 13509 перегляди
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto06:59 • 12171 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго08:33 • 10125 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 3236 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 13640 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко08:08 • 18165 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 40790 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 52943 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Олександр Більчук
Юлія Тимошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Дніпропетровська область
Львів
Реклама
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей07:20 • 3904 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 35100 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 69308 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 60892 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 65107 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Іскандер (ОТРК)

У рф стався вибух у центрі підготовки мвс, щонайменше 9 людей постраждали

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У російському Сиктивкарі вибухнув центр професійної підготовки мвс під час будівельних робіт. Щонайменше 9 людей отримали травми, на місці працюють екстрені служби.

У рф стався вибух у центрі підготовки мвс, щонайменше 9 людей постраждали

У російському Сиктивкарі пролунав вибух у центрі професійної підготовки мвс під час будівельних робіт. Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, щонайменше 9 людей отримали травми, передає УНН.

Деталі

На місці працюють кілька екіпажів швидкої допомоги та пожежники.

Що стало причиною вибуху — детонація балона під час проведення ремонтних робіт чи світлошумова граната встановлюється слідством, додає Baza.

Зараз у будівлі вирує пожежа. Як мінімум одна людина, рятуючись від диму та вогню, вибралася на будівельні риштування. На даний момент площа займання становить близько 340 кв. м 

- йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

У краснодарському краї рф вибухи: горить ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗ31.12.25, 05:24 • 15316 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Соціальна мережа