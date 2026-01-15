У рф стався вибух у центрі підготовки мвс, щонайменше 9 людей постраждали
Київ • УНН
У російському Сиктивкарі вибухнув центр професійної підготовки мвс під час будівельних робіт. Щонайменше 9 людей отримали травми, на місці працюють екстрені служби.
У російському Сиктивкарі пролунав вибух у центрі професійної підготовки мвс під час будівельних робіт. Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, щонайменше 9 людей отримали травми, передає УНН.
Деталі
На місці працюють кілька екіпажів швидкої допомоги та пожежники.
Що стало причиною вибуху — детонація балона під час проведення ремонтних робіт чи світлошумова граната встановлюється слідством, додає Baza.
Зараз у будівлі вирує пожежа. Як мінімум одна людина, рятуючись від диму та вогню, вибралася на будівельні риштування. На даний момент площа займання становить близько 340 кв. м
