Украинцы могут одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт
Киев • УНН
ГП "Документ" упростило процедуру одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта. Это доступно для себя, а также для детей до 14 лет.
Граждане Украины могут одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
Детали
Государственное предприятие "Документ" упростило соответствующую процедуру. Отныне за один визит можно оформить или обменять оба документа, в том числе и вместо утерянного или похищенного.
Кроме того, отныне доступны следующие варианты оформления документов:
- ID-карта и загранпаспорт для себя;
- документы для себя и загранпаспорт для ребенка до 14 лет или нескольким детям, до 4 детей включительно.
Для получения документов можно обратиться в любой Паспортный сервис в Украине или за границей. За пределами Украины срок оформления длится до 3 месяцев.
Напомним
В конце декабря 2025 года в Лондоне начал работу паспортный сервис для граждан Украины, находящихся в Великобритании. За первую неделю 2026 года он оформил 135 ID-карт и 303 загранпаспорта.