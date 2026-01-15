$43.180.08
Украинцы могут одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт

Киев • УНН

 • 1236 просмотра

ГП "Документ" упростило процедуру одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта. Это доступно для себя, а также для детей до 14 лет.

Украинцы могут одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт
Фото: Государственная миграционная служба Украины

Граждане Украины могут одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Детали

Государственное предприятие "Документ" упростило соответствующую процедуру. Отныне за один визит можно оформить или обменять оба документа, в том числе и вместо утерянного или похищенного.

Кроме того, отныне доступны следующие варианты оформления документов:

  • ID-карта и загранпаспорт для себя;
    • документы для себя и загранпаспорт для ребенка до 14 лет или нескольким детям, до 4 детей включительно.

      Для получения документов можно обратиться в любой Паспортный сервис в Украине или за границей. За пределами Украины срок оформления длится до 3 месяцев.

      Напомним

      В конце декабря 2025 года в Лондоне начал работу паспортный сервис для граждан Украины, находящихся в Великобритании. За первую неделю 2026 года он оформил 135 ID-карт и 303 загранпаспорта.

      Евгений Устименко

